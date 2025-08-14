Se confirmó otro fin de semana XXL: quiénes podrán descansar tres días seguidos

Desde entonces, cada 22 de agosto se celebra el aniversario fundacional con actos, ferias y desfiles, convirtiéndose en una jornada festiva y de descanso para los habitantes.

feriado.jpg

Quiénes disfrutarán del fin de semana largo

Este feriado será de alcance exclusivamente municipal, por lo que solo beneficiará a los habitantes de Adolfo González Chaves y a quienes se encuentren en la ciudad.

Con la inclusión del viernes 22, los vecinos podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso: viernes, sábado y domingo, ideal para paseos familiares o escapadas cortas.

Cuáles son los próximos feriados nacionales en Argentina

De acuerdo al calendario oficial de 2025, el próximo feriado nacional será el 17 de agosto, en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Sin embargo, este se trasladará al viernes 15 como día no laborable con fines turísticos.

Feriados inamovibles:

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables:

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

Domingo 12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Feriados con fines turísticos: