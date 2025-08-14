En vivo Radio La Red
Se confirmó otro fin de semana XXL: quiénes podrán descansar tres días seguidos

Luego del día de descanso opcional establecido para este viernes, quedó oficializado un nuevo feriado para este mismo mes de agosto de 2025.

Quiénes podrán descansar tres días seguidos gracias al nuevo feriado (Foto: A24.com).

Un nuevo feriado se sumará al calendario de agosto y permitirá a un grupo de argentinos disfrutar de un fin de semana largo. Será el viernes 22 de agosto y beneficiará exclusivamente a los residentes de un municipio del interior bonaerense, que celebrará su aniversario con festejos, feria y actividades para toda la familia.

La confirmación llegó por parte del municipio de Adolfo González Chaves, que informó que la fecha marcará el 108° aniversario de su fundación. La medida incluye el cierre de instituciones públicas y del Banco Provincia en la localidad.

El partido de Adolfo González Chaves debe su nombre al político Adolfo Gregorio Gonzales Chaves, vicegobernador de Buenos Aires en 1881. En 1886, donó las tierras que hoy forman parte de la ciudad para instalar la estación del Ferrocarril del Sud.

Aunque falleció en 1887, no alcanzando a ver la creación oficial del partido, su aporte quedó plasmado en la Ley 3632, publicada en el Boletín Oficial de Buenos Aires, que el 22 de agosto de 1916 estableció la creación del municipio a partir de territorios que limitan con Necochea y Tres Arroyos.

Desde entonces, cada 22 de agosto se celebra el aniversario fundacional con actos, ferias y desfiles, convirtiéndose en una jornada festiva y de descanso para los habitantes.

feriado.jpg

Quiénes disfrutarán del fin de semana largo

Este feriado será de alcance exclusivamente municipal, por lo que solo beneficiará a los habitantes de Adolfo González Chaves y a quienes se encuentren en la ciudad.

Con la inclusión del viernes 22, los vecinos podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso: viernes, sábado y domingo, ideal para paseos familiares o escapadas cortas.

Cuáles son los próximos feriados nacionales en Argentina

De acuerdo al calendario oficial de 2025, el próximo feriado nacional será el 17 de agosto, en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Sin embargo, este se trasladará al viernes 15 como día no laborable con fines turísticos.

Feriados inamovibles:

  • Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

  • Jueves 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables:

  • Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

  • Domingo 12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural

  • Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Feriados con fines turísticos:

  • Viernes 15 de agosto

  • Viernes 21 de noviembre

