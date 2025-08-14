En vivo Radio La Red
Actualidad
Pasajes
Aviación
ESTAFA

"Karynagate": la Justicia le pidió a una aerolínea datos de los pasajes involucrados en una presunta gran estafa

La denuncia de los pasajeros es contra una azafata que vendió tickets de vuelos que, al parecer, nunca existieron. La Justicia le solicitó información a una importante aerolínea.

Un pedido especial a una aerolínea por la venta de pasajes involucrados en el escándalo del Karynagate. (Foto: Gentileza Vuelos y spotters)

Un pedido especial a una aerolínea por la venta de pasajes involucrados en el escándalo del "Karynagate". (Foto: Gentileza Vuelos y spotters)

El escándalo provocado por la venta de pasajes aéreos hacia Europa que damnificó a miles de turistas argentinos sigue creciendo. En el programa "Otra Mañana" de A24, se dio a conocer una importante novedad: un juzgado se expidió sobre Iberia, que es la aerolínea con la que Karina trabajaba, con la que emitía estos códigos. Le pidió que presente toda la documentación completa sobre la venta de pasajes y sus códigos respectivos sobre los cuales se habría consumado - todo parece indicarlo así - una estafa a miles de turistas.

Esos códigos deberían habilitar, como sucede de manera habitual a los portadores, a realizar todos los trámites necesarios para hacerse de su tarjeta de embarco que les permita abordar un avión hacia Europa. La denuncia plantea que miles de pasajeros compraron los tickets, recibieron los códigos, pero a la hora de hacerlos efectivos, los pasajes estaban cancelados.

Este caso tiene otra particularidad. Hay una azafata sindicada como la responsable de haber realizado esta estafa que está ahora en manos de la Justicia. Karina es su nombre y ella también aduce que se siente estafada o engañada, porque compra habitualmente cupos de pasajes para vender, y que, cuando quiso hacerlos efectivos, también sufrió los mismos inconvenientes que denuncias sus compradores y que accionaron contra ella.

La causa avanza con pedidos a la aerolínea Iberia

En el programa de A24 se informó que se habla de "estafa" porque "la denuncia que está presentada en su contra (de Karina) por lo que popularmente se lo denomina "Karynagate".

"Son más de 20 los damnificados y la causa avanza, no está trabada la causa", se dijo en el programa y se explicitó: "Están tomando varias testimoniales, están juntando pruebas. Ayer por ejemplo, se realizaron tres audiencias testimoniales", dijo una de las panelistas del programa.

Entre los que promueven acciones en la Justicia están los propios defensores de Karina presentes en cada audiencia y le pueden hacer preguntas a cada testigo.

La novedad es que el juzgado se expidió sobre Iberia, que es la aerolínea con la que Karina trabajaba, con la que emitía estos códigos. En el programa se dijo que el reclamo a esa empresa puntual - que presente un informe detallado de pasajes vendidos, códigos y las cancelaciones posteriores - se debe a que los obtenía Karina solamente con Iberia y que cuando sacaba pasajes en otras aerolíneas era justamente porque Iberia le daba de baja a uno y ella se hacía cargo del pasaje. Pero los códigos salen de Iberia.

pasaje no válido
La justicia hizo un pedido especial a una aerolínea europea por el escándalo de pasajes vendidos y luego cancelados para ir a Europa. (Foto: A24.com)

La justicia hizo un pedido especial a una aerolínea europea por el escándalo de pasajes vendidos y luego cancelados para ir a Europa. (Foto: A24.com)

Por lo tanto, el juzgado lo que hace es presentar un oficio y le pide a la empresa datos sobre estas operaciones. Se solicita un listado de viajes realizados, esto es de 2023, cuando comienzan los inconvenientes hasta 2025. También los pasajeros con vuelos finalmente cancelados por la "inexistencia o la caída de los códigos accionan contra ella.

Pero Karina describió cómo ella también se siente perjudicada por todo este escándalo. A ella le cancelaban estos códigos sobre la fecha, que ya los había pagado 50 días antes. Ponía parte de su patrimonio para pagar esos lotes de pasajes que, finalmente, se daban de baja y dejaban en tierra a los pasajeros ilusionados. En la empresa Iberia, dijeron que al día del miércoles, no había llegado ningún pedido desde la Justicia.

pedidos de la justicia
Los pedidos puntuales de la justicia a Iberia por la presunta estafa de una mujer con la venta de pasajes. ( foto: A24.com)

Los pedidos puntuales de la justicia a Iberia por la presunta estafa de una mujer con la venta de pasajes. ( foto: A24.com)

La azafata - cuestionada, acusada e investigada- también se define como perjudicada y se sumó a los pedidos de la Justicia a la empresa de navegación aérea española. Mientras se da curso a este nuevo pedido por parte de la justicia, los damnificados siguen declarando y están esperando respuestas. Su argumento es simple: pagaron dólares por pasajes a Europa y, al momento de querer subir al avión, el código de reserva no era válido y su lugar a bordo de la nave, inexistente.

