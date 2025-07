¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina y por qué será finde XXL sólo para algunos?

Así, el 17 de agosto de 2025 caerá domingo y se mantendrá como tal, sin traslado ni compensación. Esta decisión genera, año tras año, controversias y confusión entre trabajadores, empleadores y turistas que esperan una oportunidad para descansar o viajar.

¿Habrá fin de semana largo en agosto?

Sí, pero no será accesible para toda la población. El viernes 15 de agosto fue establecido por el Poder Ejecutivo como día no laborable con fines turísticos, lo que significa que queda a criterio del empleador otorgarlo o no.

En consecuencia, solo quienes trabajen en empresas, organismos o instituciones que adhieran a este asueto podrán disfrutar de un fin de semana largo, del viernes 15 al domingo 17 de agosto.

¿Qué diferencia hay entre feriados nacionales y días no laborables?

La Ley de Contrato de Trabajo 20.744, en su artículo 181, establece que en los feriados nacionales rigen las normas del descanso dominical. En cambio, los días no laborables son optativos para el empleador, como señala el artículo 182.

En un feriado nacional , si un empleado trabaja, debe recibir el doble de su jornada habitual .

En un día no laborable, si se trabaja, se cobra salario simple y si no, no se descuenta.

Este detalle legal genera diferencias importantes en el bolsillo del trabajador y en la planificación de muchas familias.

¿Por qué se eligió el 15 de agosto como “puente turístico”?

La Ley 27.399 autoriza al Poder Ejecutivo a establecer hasta tres días no laborables al año con fines turísticos, que deben coincidir con lunes o viernes para generar fines de semana largos. El objetivo de esta política es fomentar el turismo interno, fortalecer las economías regionales y permitir mayor planificación del descanso.

En este caso, el Gobierno nacional eligió el viernes 15 de agosto para acompañar al feriado del 17, generando así un período de tres días que podrá ser aprovechado por trabajadores del sector público y privado si sus empleadores así lo determinan.

¿Cuántos feriados y días no laborables quedan en 2025?

Diseño sin título (8).jpg Vacaciones de verano: los mejores destinos alternativos para escapar de la Costa Atlántica.

Con más de la mitad del año transcurrido, aún restan varias fechas importantes en el calendario nacional. Entre feriados trasladables, inamovibles y días con fines turísticos, todavía hay oportunidades para cortar con la rutina laboral y escolar.

Calendario de feriados y asuetos que restan en 2025:

Agosto

Viernes 15 de agosto : Día no laborable puente (a discreción del empleador)

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General San Martín (feriado nacional no trasladable este año)

Octubre

Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable )

Lunes 14 de octubre: Día no laborable puente (si se establece oficialmente)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre : Día no laborable puente (con fines turísticos)

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre)

Diciembre

Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

¿Qué impacto tienen los feriados y asuetos en la economía y el turismo?

Cada fin de semana largo representa una gran oportunidad para el turismo nacional. Hoteles, restaurantes, agencias de viajes y destinos turísticos preparan ofertas especiales, promociones y eventos para atraer a los viajeros.

Según cifras del Observatorio Argentino de Turismo (OAT), cada fin de semana largo moviliza en promedio a más de un millón de personas dentro del país. Este movimiento genera miles de millones de pesos en consumo, revitaliza pequeñas economías regionales y dinamiza sectores como el transporte, la gastronomía y la hotelería.

¿Qué pueden hacer los trabajadores para saber si el 15 de agosto es día libre?

Al tratarse de un día no laborable y no de un feriado nacional, es fundamental que cada trabajador consulte con su empleador o autoridades correspondientes para saber si tendrá el día libre o deberá presentarse a trabajar. En el caso del sector público, suele definirse en los días previos mediante un decreto o resolución administrativa.

También es importante que los trabajadores conozcan sus derechos y obligaciones laborales, especialmente en caso de que deban trabajar en un feriado nacional, ya que eso implica remuneración doble.

¿Y qué pasa con las escuelas?

En el ámbito educativo, los feriados nacionales se respetan sin excepción. En el caso de los días no laborables, la decisión depende de las jurisdicciones provinciales y autoridades educativas. Por ejemplo, en años anteriores, muchas provincias adhirieron al asueto turístico y suspendieron las clases.