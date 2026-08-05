Javier Milei celebró la visita del papa León XIV a la Argentina: "Histórica"

El Gobierno ya coordina la organización del viaje

En paralelo, la Oficina del Presidente difundió un comunicado en el que informó que el Gobierno nacional ya comenzó a trabajar en los preparativos de la visita.

Según el texto oficial, el Ejecutivo garantizará las condiciones de seguridad, logística y organización necesarias para el viaje apostólico y coordinará los detalles junto con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina.

Por su parte, el canciller Pablo Quirno también celebró la confirmación de la visita y recordó que fue quien entregó personalmente la invitación oficial al Pontífice meses atrás.

"Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina. Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica", escribió.

Además, agregó: "El Papa León visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre. Continuaremos trabajando junto a la Santa Sede para que sea una visita histórica para todos los argentinos".

Qué ciudades visitará León XIV

De acuerdo con el cronograma difundido por el Vaticano, León XIV permanecerá en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre y recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Por el momento, la Santa Sede aclaró que el programa detallado del viaje será dado a conocer más adelante, por lo que aún no se conocen las actividades oficiales ni los encuentros que encabezará el Pontífice durante su estadía en el país.

La confirmación del viaje marca el inicio de los preparativos para uno de los acontecimientos religiosos e institucionales más importantes del año en la Argentina.