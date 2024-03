Durante esta época, la Iglesia aconseja la abstinencia de carne en todos los viernes, así como el ayuno en el Viernes Santo, donde se conmemora la crucifixión y muerte de Jesús.

image.png Cuándo no se come carne en Semana Santa

Según el derecho canónico y las doctrinas religiosas, esta práctica de abstinencia y ayuno se establece como una obligación para todos los fieles mayores de 14 años, como un medio para unificar el ritual y fomentar la solidaridad en la comunidad católica.

El Viernes Santo, en particular, se destaca como un día de especial recogimiento, donde se exhorta a los fieles a limitar su alimentación a una comida principal y dos pequeñas, sin exceder en cantidad. Es por ello que muchas personas optan por consumir pescado en lugar de carne, dando lugar a una variedad de platos tradicionales como las empanadas de vigilia, rabas o la tortilla de camarones.

Esta práctica tiene sus raíces en pasajes bíblicos como Mateo 9:15, donde Jesús habla sobre los días de ayuno y penitencia que vendrán tras su partida. El canon 1249 de la ley evangélica establece claramente la obligación de los fieles de realizar penitencia, incluyendo el ayuno y la abstinencia, como parte de su vida espiritual.

Además de su significado religioso, la Semana Santa en muchos países también se observa como un período de feriados y días no laborables. El Jueves Santo, aunque no es feriado nacional, suele ser un día no laborable, sujeto a la discreción del empleador. Por otro lado, el Viernes Santo es oficialmente reconocido como feriado nacional, permitiendo a la mayoría de las personas disfrutar de un merecido descanso y aquellos que trabajen, recibir compensación adicional por su labor.