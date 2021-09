Daniel Gollan pronosticó qué necesita el Gobierno para ganar las elecciones de noviembre

Para el candidato del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, la única causal contundente de la derrota en las PASO fue el "estrés postraumático" que dejo la pandemia. En esa línea, resaltó que “una sociedad no se recupera inmediatamente después de un desastre sanitario de esas características” y volvió a insistir sobre el factor económico: “Si vos me querés preguntar si las fotos molestaron a la gente, claro que sí. Ahora, una señora esta semana en un barrio me dijo que no fue a votar ‘porque estamos mal’. Y alguien del grupo le preguntó si le molestó la foto y contestó: ‘La foto con un poco más de platita en el bolsillo es otra cosa’. Y eso es lo que valora la gente”.

gollan tolosa paz.jpg

Al ser consultado sobre si sus declaraciones no implicaban una subestimación a los votantes, sostuvo: “No es subestimar al votante. Al contrario, nos dan una lección cívica marcándonos que tenemos que resolver y mejorar cosas”.

En ese marco, dijo que hay "un sector de la sociedad que venía muy golpeado de la gestión anterior y que con la pandemia empeoró su situación y está reclamando más atención" y agregó: "No alcanzaron los refuerzos como el IFE, el Repro, el ATP, o la AUH; hay gente que sigue mal, y la recuperación de la economía todavía no permea en esos barrios, y fue un reclamo claro".

Gollan defendió las restricciones del 2020

Al ser consultado por las medidas tomadas durante la pandemia el año pasado, Gollan dijo que “una gran mayoría tiene un gran reconocimiento de que se los cuidó” y aseveró que “la gente valora los cuidados”.

“Les pido que vean lo que pasó en Nueva York en las escuelas donde los cierres fueron mucho más largos. La gente lo que reclama es que tenía la necesidad de salir a trabajar por lo económico y que con los chicos sin escuela no podían, pero, en el tema del cuidado no hay un reclamo masivo”, consideró.