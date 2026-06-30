Cierran todos los bancos por cuatro días en Argentina: qué operaciones no se podrán realizar

El motivo por el que los bancos permanecerán cerrados cuatro jornadas seguidas

El primer día de cierre será el jueves 9 de julio, fecha en la que se conmemora el Día de la Independencia argentina. Se trata de un feriado nacional de carácter inamovible, establecido por la legislación vigente, por lo que no puede trasladarse a otro día.

La jornada recuerda la declaración de independencia realizada en 1816 en el Congreso de Tucumán y forma parte del calendario de feriados nacionales más importantes del país. Como ocurre habitualmente con este tipo de fechas, los bancos no brindarán atención presencial al público.

Pero el cierre no terminará allí. Al día siguiente, el viernes 10 de julio, también habrá una interrupción en la actividad bancaria debido a que fue establecido como día no laborable con fines turísticos.

Esta jornada fue dispuesta mediante la Resolución 164/2025 de la Jefatura de Gabinete, dentro del esquema utilizado para fomentar los movimientos turísticos internos. A diferencia de un feriado nacional, un día no laborable tiene características diferentes: cada empleador puede decidir si se trabaja o no.

Sin embargo, para los bancos la situación ya está definida. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) incorporó esa fecha dentro de su calendario de feriados bancarios, por lo que las sucursales permanecerán cerradas.

De esta manera, el esquema de cierre será el siguiente:

Jueves 9 de julio: feriado nacional por el Día de la Independencia, sin atención bancaria.

feriado nacional por el Día de la Independencia, sin atención bancaria. Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos y bancos cerrados.

día no laborable con fines turísticos y bancos cerrados. Sábado 11 de julio: cierre habitual por fin de semana.

cierre habitual por fin de semana. Domingo 12 de julio: cierre habitual por fin de semana.

En total, serán cuatro días consecutivos sin atención presencial en las sucursales bancarias de todo el territorio argentino.

Qué deben tener en cuenta los clientes antes del cierre

Ante este escenario, las autoridades y las propias entidades recomiendan a los usuarios anticipar cualquier trámite que requiera presencia física.

Quienes necesiten retirar dinero en caja, realizar determinadas operaciones administrativas o resolver inconvenientes que demanden intervención de un empleado bancario deberán hacerlo antes del inicio del fin de semana largo.

Esto incluye trámites como:

Solicitudes que requieran firma presencial.

Gestiones vinculadas con documentación física.

Aperturas de productos bancarios que necesiten validación en sucursal.

Consultas específicas que no puedan resolverse por canales digitales.

La última oportunidad para realizar este tipo de operaciones será el miércoles 8 de julio, ya que a partir del jueves comenzará el período de cierre extendido.

El impacto será especialmente importante para aquellos clientes que todavía tienen una modalidad de gestión tradicional y dependen de la atención en ventanilla.

Las operaciones que seguirán funcionando durante los días sin bancos

A pesar del cierre de las sucursales, el sistema financiero continuará operativo a través de herramientas digitales y medios electrónicos.

Los clientes podrán seguir utilizando sus cuentas mediante diferentes plataformas. En la actualidad, gran parte de las operaciones bancarias pueden realizarse sin necesidad de acudir a una oficina física.

Entre los servicios que continuarán disponibles se encuentran:

Home banking: los usuarios podrán ingresar desde sus computadoras o celulares para consultar saldos, revisar movimientos, hacer transferencias y pagar servicios.

Aplicaciones móviles: las apps oficiales de los bancos seguirán funcionando para operaciones habituales.

Billeteras virtuales: plataformas digitales podrán utilizarse normalmente para enviar dinero, recibir pagos y administrar fondos.

Tarjetas de débito y crédito: los pagos en comercios continuarán habilitados, siempre que los establecimientos acepten esos medios.

Cajeros automáticos: permanecerán disponibles para extracciones de efectivo, depósitos habilitados y otras operaciones, aunque puede existir una mayor demanda durante esos días.

De todos modos, los usuarios deben considerar que algunas operaciones podrían tener demoras o restricciones dependiendo del tipo de movimiento y los tiempos de procesamiento.

Qué puede pasar con transferencias, pagos y acreditaciones

Uno de los principales interrogantes entre los clientes suele estar relacionado con las transferencias bancarias y los pagos durante los feriados.

En general, las transferencias inmediatas continuarán disponibles mediante los canales electrónicos, permitiendo enviar dinero entre cuentas sin necesidad de esperar la reapertura de los bancos.

Sin embargo, algunas operaciones que dependen de procesos internos, controles adicionales o intervención humana podrían quedar pendientes hasta el regreso de la actividad bancaria.

Por este motivo, se recomienda no dejar pagos importantes para último momento, especialmente si están vinculados con vencimientos, compromisos comerciales o trámites que requieren confirmación.

También es aconsejable revisar con anticipación los límites de extracción, contar con medios alternativos de pago y verificar que las aplicaciones bancarias funcionen correctamente.

Cuándo volverán a abrir los bancos y se normalizará la actividad

El regreso de la atención presencial está previsto para el lunes 13 de julio. Ese día las sucursales retomarán su funcionamiento habitual y los clientes podrán volver a realizar trámites cara a cara.

La reapertura marcará también la vuelta de aquellas gestiones que habían quedado pendientes durante el cierre.

Se espera que durante esa primera jornada pueda registrarse una mayor cantidad de personas en las sucursales, debido a la acumulación de consultas y trámites postergados.

Por eso, quienes tengan la posibilidad de resolver operaciones antes del cierre o mediante canales digitales podrán evitar esperas innecesarias.

Un fin de semana largo que modifica la rutina financiera

El próximo cierre bancario representa una situación particular para millones de argentinos, ya que no se trata solamente de un feriado aislado, sino de una combinación de fechas que extiende la interrupción del servicio presencial.

Cuatro días sin bancos obligan a planificar con tiempo las operaciones más importantes, aunque el avance de las herramientas digitales permite que muchas gestiones continúen activas.

La recomendación principal para los usuarios es sencilla: revisar las necesidades financieras antes del jueves 9 de julio, realizar con anticipación los trámites presenciales y aprovechar las plataformas electrónicas durante el período de cierre.

De esta forma, la pausa del sistema bancario no debería generar inconvenientes importantes para quienes tengan organizadas sus operaciones y conozcan qué servicios seguirán funcionando.