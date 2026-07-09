Reconocieron a la primera institución libre de sujeciones en la atención de adultos mayores

Reconocieron a una residencia de larga estadía como la primera institución en el país promotora del cuidado libre de sujeciones físicas en adultos mayores. (Foto: Agencia NA)

Qué dijo el presidente de la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología

Por su parte, Matías Manzotti, presidente de la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología (SAGG), contó cómo Shalom contribuyó a desarrollar el proceso del Grupo Desatar en el país. “Fue un camino que iniciamos y recorrimos juntos porque Fernando quiso certificar con una institución argentina y no del exterior, y eso habla de su generosidad para juntarse con nosotros y charlar de cómo desarrollar este proceso”.

Manzotti recordó que la SAGG es una sociedad científica cuyo objetivo es formar y capacitar profesionales para que las personas mayores tengan una mejor calidad de vida. Y explicó que la iniciativa Desatar “genera procesos en donde las personas que trabajan con adultos mayores puedan cumplir ciertas condiciones que redundan en una mejor calidad de vida. Tenemos la suerte de contar con todo el grupo Desatar que hace muchos años trabaja en todo lo relacionado a la libertad de sugestiones que está plasmado en este reconocimiento”.

Por el equipo evaluador habló su coordinadora y vicepresidenta de la SAGG, Romina Rubín, quien expresó que el Grupo Desatar Argentina surgió hace 10 años, después de recibir una capacitación del director de Desatar España. “Empezamos un recorrido con la intención de generar conciencia del daño que producen las sujeciones físicas y capacitar en alternativas respetuosas para las personas mayores, sobre todo las personas con demencia, quienes más padecen este tipo de prácticas”, indicó.

Rubín ratificó que Manantial es la primera institución en recibir esta distinción y que la distinción refiere “al reconocimiento y compromiso con estas prácticas, y la convicción de que la sujeción física no es una opción”.

La distinción fue otorgada por el Grupo Desatar, de la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología (SAGG) al Edificio Manantial. (Foto: NA)

Consultada sobre qué diferenció a Manantial de otras organizaciones para ser distinguida, fue muy clara: “Manantial fue pionera, asumió el compromiso de revisar sus prácticas de cuidado, y hoy está decidida a llevar esa bandera. Ojalá que otras instituciones se contagien”, concluyó Rubín.

La emoción de Manantial al recibir el reconocimiento

En nombre de Manantial habló la directora institucional, Natalia Godoy, quien recibió la distinción junto a la directora médica, Liliana Lombisani.

Godoy expresó que aceptan el reconocimiento con una enorme alegría, aunque también con mucha humildad porque detrás hay años de trabajo, de aprendizaje y de compromiso compartido. “Las instituciones no llegan de un día a otro a ser libres de sujeciones. Nunca nos conformamos con hacer las cosas de un único modo porque siempre tuvimos vocación por revisar las prácticas, aprender y seguir evolucionando”.

“Hace algunos años sentimos que era el momento de seguir dando pasos que dejaran huella y de darle un marco más sólido a convicciones que ya formaban parte de nuestra identidad, de incorporar herramientas y miradas que nos ayudaran a ser cada día más coherentes con la forma de cuidar”, manifestó.

Además, destacó que lo importante fue preguntarse cómo podían apoyar y cuidar mejor a cada residente respetando sus derechos y su dignidad: “Esa pregunta nos llevó a revisar procedimientos, incorporar herramientas de evaluación, trabajar con las familias, adaptar espacios, incorporar tecnología y a detenernos antes de responder automáticamente. Dedicamos muchísimas horas a formarnos, a debatir y a cuestionarnos”.

Eduardo Soria, director de Juventudes y de la Persona Adulta del Ministerio de Salud de la Nación. (Foto: NA)

Godoy contó que de esa manera fue que las ideas “dejaron de pertenecer a los manuales y se transformaron en parte de nuestra cultura”. Por último, la directora ratificó que el “reconocimiento tiene el rostro, las manos, el corazón y el compromiso de cada uno” de los integrantes de Edificio Manantial.

Un modelo que busca expandirse

El cierre del acto estuvo a cargo del director de Juventudes y de la Persona Adulta del Ministerio de Salud de la Nación, Eduardo Soria, quien destacó la importancia de avanzar hacia sistemas de cuidados que prioricen los derechos humanos de las personas mayores.

El funcionario señaló que atender a pacientes con deterioro cognitivo requiere equipos capacitados y modelos innovadores de atención, y expresó su deseo de que la experiencia de Manantial impulse cambios en otras instituciones del país.

"Ojalá este reconocimiento funcione como un imán para que más residencias puedan avanzar hacia modelos de cuidado libres de sujeciones y centrados en la dignidad de las personas", concluyó.