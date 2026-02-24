En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
Aeroparque
FUERTE TEMPORAL

Derrumbe en Aeroparque: se desplomó parte del techo por la fuerte tormenta en la Ciudad

El desprendimiento ocurrió en el primer piso, cerca del embarque internacional, tras la fuerte tormenta en la Ciudad de Buenos Aires. No hubo heridos y se investiga si el colapso estuvo vinculado a la acumulación de agua.

Derrumbe en Aeroparque: se desplomó parte del techo en la zona de embarque internacional.

Una escena de sorpresa se vivió este lunes por la mañana en el Aeroparque Jorge Newbery, donde parte del techo del primer piso se desplomó en el sector cercano al embarque internacional, en una zona gastronómica muy transitada por pasajeros y turistas.

El derrumbe: qué pasó en Aeroparque

El hecho se registró en el primer piso del aeropuerto, entre los locales de Starbucks y Le Pain Quotidien, en las inmediaciones del área de embarque internacional. Se trata de una de las zonas de mayor circulación, especialmente en horas de la mañana, cuando se concentran los vuelos hacia países limítrofes.

Según el video grabado por una mujer que se encontraba en el lugar, el techo comenzó a ceder y, segundos después, el agua “estalló” hacia el interior del edificio, provocando un fuerte impacto visual y momentos de nerviosismo entre quienes aguardaban para embarcar.

Las imágenes, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, muestran placas del cielorraso caídas en el piso y una gran cantidad de agua ingresando como una lluvia interna, lo que obligó a evacuar el sector de forma preventiva.

Un milagro: no hubo heridos

A pesar de la magnitud del episodio, no se reportaron heridos, algo que fuentes aeroportuarias definieron como “un milagro” debido al movimiento habitual de pasajeros en ese tramo horario.

La planta baja del aeropuerto, donde se ubica el área de check-in, no resultó afectada por el derrumbe, lo que permitió que el funcionamiento general de la terminal se mantuviera con normalidad.

Sin embargo, personal de seguridad activó protocolos para resguardar a los viajeros y evitar riesgos. En paralelo, trabajadores de mantenimiento comenzaron a aislar la zona y evaluar los daños estructurales provocados por el colapso.

Las causas: la tormenta y el sistema de desagüe

De acuerdo con información preliminar, el colapso habría estado vinculado a la acumulación de agua en el techo, producto de las fuertes lluvias que se registraron durante la madrugada.

Fuentes aeroportuarias indicaron que el sistema de desagüe no logró evacuar el caudal acumulado, lo que generó presión sobre la estructura hasta provocar el desprendimiento de una superficie cercana a los 40 metros cuadrados.

Este tipo de situaciones suele ocurrir cuando los sistemas de drenaje se saturan por precipitaciones intensas, algo que en las últimas horas se repitió en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Cómo impactó en los vuelos y pasajeros

Hasta el momento, no se informaron cancelaciones ni afectaciones en los servicios internacionales, aunque se aguardaba un parte oficial para determinar si algunos vuelos podrían sufrir demoras o reubicaciones.

En el lugar, pasajeros relataron momentos de tensión. Algunos aseguraron que la caída del techo fue repentina y que el ruido generó temor entre quienes estaban en la zona gastronómica.

Otros señalaron que, tras el incidente, se reforzó la presencia de personal de seguridad y se dispuso la reubicación de viajeros en otras áreas de espera, con el objetivo de garantizar la continuidad de las operaciones.

Temporal en el AMBA: el contexto del derrumbe

El episodio ocurrió en medio de un fuerte temporal que afectó a la Ciudad de Buenos Aires y al conurbano, con intensas lluvias, ráfagas de viento y alertas meteorológicas vigentes durante la madrugada y la mañana.

En distintos barrios se reportaron anegamientos, caída de árboles y complicaciones en el tránsito. El caso de Aeroparque se suma a este escenario, donde la infraestructura urbana quedó bajo presión debido a la cantidad de agua acumulada en pocas horas.

