"Te prometo...": los dolorosos mensajes de despedida a la joven mamá asesinada a puñaladas

También prometió cuidar a Luca, el hijo de la joven asesinada: “A él no le va a faltar nada. Te prometo que se va a hacer justicia por vos”.

Otra familiar manifestó su bronca e indignación: “Qué rabia, qué triste. Salió a caminar y terminó asesinada. ¿Por qué? Dale fuerzas a tu hijo y a tus papás. Se va a hacer justicia, mi vida”.

Su mejor amiga también publicó una carta titulada simplemente “Amiga”. “Te escribo y borro y te vuelvo a escribir. Tengo el corazón completamente destruido desde que nos dejaste. No quiero hablar, no quiero dormir, no quiero comer, solamente quiero estar con vos”, escribió. “No entiendo, quiero despertarme y que todo esto haya sido una pesadilla. Tengo el alma destrozada, Male”.

crimen ezeiza6

Las redes se llenaron de mensajes similares. “Me dejaste el alma partida”, expresó otra amiga. Incluso su peluquera, con quien mantenía un vínculo cercano, compartió su dolor: “Estoy destruida. Me confió hasta la última palabra de su vida. Se va a hacer justicia por ella”.

Qué se sabe del crimen

Tras preservar la escena, los investigadores realizaron peritajes y relevaron cámaras de seguridad de la zona. En algunos registros se observa a la joven caminando minutos antes del ataque, mientras que otro video captó sus gritos desesperados.

Con esos elementos, se ordenó un allanamiento en una vivienda de la calle Juan Bautista Alberdi al 100, donde fue detenido Nahuel Lau de Hoz, de 22 años, señalado como el principal sospechoso del femicidio.

rabia

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron ropa que habría sido utilizada durante el ataque, un par de zapatillas con manchas de sangre y varios cuchillos. Uno de ellos sería el arma homicida.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional Descentralizada N 3 de Ezeiza, especializada en Violencia Familiar y de Género. Hasta el momento, los investigadores no lograron determinar el móvil del crimen, mientras la comunidad exige respuestas y justicia por Malena.