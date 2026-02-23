Quién era el joven que murió al caer de un médano con su moto en Villa Gesell

Además, la autoridades remarcaron que manejaba sin casco y no logró advertir a tiempo el cambio brusco en el médano, por lo que al momento del arribo del personal de Bomberos y servicios de emergencia le practicaron maniobras de reanimación pero llegó fallecido al hospital.

Por otro lado, la investigación reveló que Alemán contaba con varios antecedentes penales y había llegado a estar detenido en el pasado, con causas por encubrimiento, tenencia de estupefacientes y resistencia a la autoridad, entre otras.

También indicaron que estaba bajo investigación en una causa vinculada a narcomenudeo, ya que figura en un expediente que analizaba su posible participación en una estructura dedicada a la venta de drogas en la región.

Incluso, se encontraban dentro de una lista de sospechosos por un ataque a tiros en Ensenada, en el cual balearon a un hombre y luego lo dejaron abandonado en la puerta del hospital, situación que habría quedado filmada sobre una moto.

Tras conocerse la noticia, amigos del joven lo despidieron en redes sociales con mensajes de dolor. “x100pre negro, la mafia no te va a olvidar” y “Vola alto mano, gracias por todo”, fueron algunas de las publicaciones. La familia inició, además, una colecta para afrontar los gastos del sepelio.