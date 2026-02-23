Quién era el joven que murió al caer de un médano con su moto en Villa Gesell
El hombre de 28 años murió luego de perder el control de su moto y caer en medio de un médano de la ciudad balnearia.
Una nueva tragedia sacudió a la Costa Atlántica y volvió a poner el foco en las carreras ilegales en los médanos. Andrés Alberto Alemán, de 28 años, murió el sábado tras caer con su moto desde un médano en Villa Gesell, en una zona cercana a donde días atrás se desarrolló el tradicional Enduro del Verano.
El joven, oriundo de Ensenada y padre de una nena de seis años, circulaba en una Honda XR300 Tornado cuando cayó de un médano “cortado”, es decir, con un desnivel abrupto similar a un barranco de arena. Según fuentes policiales, no llevaba casco ni otros elementos de protección al momento del accidente.
Bomberos que se encontraban en un puesto cercano le brindaron las primeras asistencias y luego fue trasladado de urgencia al hospital municipal. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, la gravedad de las heridas le provocó la muerte.
De acuerdo a lo que se supo, la víctima no estaba participando de la competencia oficial y en el momento del accidente circulaba por la arena cuando perdió el control y cayó en un sector con un desnivel pronunciado del terreno.
Además, la autoridades remarcaron que manejaba sin casco y no logró advertir a tiempo el cambio brusco en el médano, por lo que al momento del arribo del personal de Bomberos y servicios de emergencia le practicaron maniobras de reanimación pero llegó fallecido al hospital.
Por otro lado, la investigación reveló que Alemán contaba con varios antecedentes penales y había llegado a estar detenido en el pasado, con causas por encubrimiento, tenencia de estupefacientes y resistencia a la autoridad, entre otras.
También indicaron que estaba bajo investigación en una causa vinculada a narcomenudeo, ya que figura en un expediente que analizaba su posible participación en una estructura dedicada a la venta de drogas en la región.
Incluso, se encontraban dentro de una lista de sospechosos por un ataque a tiros en Ensenada, en el cual balearon a un hombre y luego lo dejaron abandonadoen la puerta del hospital, situación que habría quedado filmada sobre una moto.
Tras conocerse la noticia, amigos del joven lo despidieron en redes sociales con mensajes de dolor. “x100pre negro, la mafia no te va a olvidar” y “Vola alto mano, gracias por todo”, fueron algunas de las publicaciones. La familia inició, además, una colecta para afrontar los gastos del sepelio.