Cómo es el UH-3H Sea King, el helicóptero que planea modernizar la Armada

Alcance de los trabajos previstos

Si bien aún no se han difundido detalles técnicos específicos sobre la profundidad de la modernización, la planificación contempla una serie de servicios esenciales. Entre ellos, se prevé la provisión de documentación técnica necesaria para la inspección mayor, así como el suministro de kits de repuestos sistemáticos, insumos y componentes críticos para llevar adelante el proceso.

Asimismo, el programa incluye un servicio de modernización —cuya modalidad específica aún no fue detallada— y la supervisión de diez técnicos del Arsenal Aeronaval Comandante Espora, quienes tendrán un rol clave en el control y validación de los trabajos. Esta participación técnica interna apunta a consolidar capacidades locales y a fortalecer el conocimiento propio en el mantenimiento de aeronaves de ala rotativa.

La inspección mayor implica una revisión profunda de la estructura, los sistemas y los componentes críticos del helicóptero. Se trata de una instancia que no sólo prolonga la vida útil del aparato, sino que también reduce riesgos operativos y mejora la confiabilidad en misiones complejas.

El rol vital en la Campaña Antártica de Verano

Cada año, durante la Campaña Antártica de Verano (CAV), la combinación entre el rompehielos ARA Almirante Irízar y los helicópteros Sea King de la Segunda Escuadrilla Aeronaval se convierte en el eje logístico del despliegue argentino en la Antártida.

El buque actúa como plataforma principal de transporte marítimo y base de operaciones, mientras que los helicópteros permiten alcanzar puntos inaccesibles por vía naval, trasladando cargas, personal y equipamiento hacia bases alejadas o rodeadas por hielo. Este binomio buque/helicóptero ha demostrado ser una herramienta imprescindible para sostener la actividad científica y la presencia permanente argentina.

Durante la Campaña Antártica de Verano 2025-2026, los SH-3H Sea King 2-H-244 y 2-H-245 —incorporados en 2022 y modernizados por la empresa estadounidense Carson Helicopters— cumplieron tareas de transporte de carga general, combustibles, equipos científicos y también la retirada de residuos acumulados en las bases.

En instalaciones como la Base Antártica Conjunta Orcadas y la Base Belgrano II, estas aeronaves desempeñaron un papel central. En ambos casos, la logística aérea permitió acelerar operaciones que por superficie demandarían días o incluso semanas.

Helicópteros modernizados: un estándar más alto

Los SH-3H actualmente desplegados en la Antártida se destacan por haber sido reacondicionados, modernizados y remanufacturados. Los trabajos incluyeron intervenciones en fuselaje e interior, así como la incorporación de nuevas capacidades tecnológicas.

Entre las mejoras incorporadas se encuentran una cabina digital integrada compatible con gafas de visión nocturna, palas de material compuesto, asientos anti-shock, gancho de carga externa y guinche. Estas actualizaciones no sólo incrementan la seguridad, sino que también amplían el rango de misiones posibles.

La experiencia obtenida con estas aeronaves modernizadas constituye un antecedente clave para el proyecto del 2-H-243. La intención del Comando de Aviación Naval es avanzar hacia una flota más homogénea, con estándares tecnológicos comparables y mayor disponibilidad operativa.

El origen del 2-H-243

El UH-3H Sea King que será modernizado formó parte de un lote adquirido en 2007. En aquel momento, la Armada Argentina incorporó seis unidades: cuatro operativas y dos destinadas a servir como fuente de repuestos.

El proceso de acondicionamiento involucró a la firma Clayton International, a personal del Comando de Sistemas Aéreos Navales (NAVAIR) con base en Patuxent River, y a técnicos argentinos junto a especialistas de la compañía Computer Science Corporation. Aquella operación permitió reforzar la flota de alas rotativas en un momento en que la disponibilidad de medios era crítica.

Las aeronaves fueron incorporadas a la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros con las matrículas 2-H-240, 2-H-241, 2-H-242 y 2-H-243. Durante varios años, estas unidades constituyeron el núcleo operativo de la Aviación Naval en materia de helicópteros medianos pesados.

Recuperar disponibilidad y garantizar rotación

Con el paso del tiempo, el desgaste operativo y la necesidad de inspecciones profundas redujeron la disponibilidad simultánea de aeronaves. De allí surge la necesidad de avanzar con la inspección mayor y modernización del 2-H-243.

El objetivo estratégico es claro: incrementar la flota operativa de Sea King y permitir una adecuada rotación entre los UH-3H y los SH-3 modernizados. Esta rotación es clave para evitar sobrecargas en determinadas unidades y para sostener la continuidad de las misiones.

Además de la Campaña Antártica, los Sea King cumplen tareas de búsqueda y rescate (SAR), apoyo a la comunidad en situaciones de emergencia y transporte logístico en distintos puntos del litoral marítimo argentino. Su versatilidad los convierte en un recurso insustituible.

Presencia soberana y proyección logística

La modernización del 2-H-243 debe leerse también en clave geopolítica. La presencia argentina en la Antártida no es sólo científica: es también una expresión de soberanía y compromiso internacional. Cada vuelo que transporta víveres, combustible o científicos a una base remota refuerza esa presencia.

En un escenario internacional donde el interés por los recursos y las rutas antárticas crece, contar con medios propios y operativos adquiere una dimensión estratégica. La logística aérea es uno de los pilares que sostienen esa proyección.

Un desafío técnico y presupuestario

El monto total del proyecto —más de 3.100 millones de pesos— representa un esfuerzo significativo en un contexto económico complejo. Sin embargo, fuentes del ámbito naval coinciden en que la inversión es menor en comparación con el costo de incorporar una aeronave nueva de características similares.

La modernización permite extender la vida útil del helicóptero, actualizar sistemas críticos y mejorar la seguridad, todo ello a un costo relativamente contenido frente a la adquisición de un reemplazo cero kilómetro.

El desafío estará en ejecutar los trabajos en tiempo y forma, evitando demoras que puedan afectar la planificación de futuras campañas antárticas.

Una apuesta por la continuidad operativa

La decisión de intervenir el 2-H-243 refleja una estrategia más amplia: priorizar la recuperación y modernización de medios existentes antes que embarcarse en compras masivas difíciles de financiar.

Para la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, contar con una unidad adicional plenamente operativa significará mayor flexibilidad y capacidad de respuesta. En escenarios de emergencia o en operaciones simultáneas, esa diferencia puede resultar determinante.

En definitiva, la modernización del UH-3H Sea King 2-H-243 no es sólo un proyecto técnico. Es una apuesta por la continuidad operativa, la presencia soberana en la Antártida y la consolidación de capacidades propias dentro de la Aviación Naval argentina.