Autos bajo el agua y calles inundadas en el AMBA: hasta cuándo seguirán las lluvias

En redes sociales, especialmente en X, vecinos compartieron imágenes del diluvio y de los minutos previos al estallido de la tormenta, con relámpagos que iluminaron el cielo y truenos que anticiparon la intensidad del temporal.

Cómo sigue el tiempo en el AMBA

El SMN mantiene el pronóstico de lluvias y tormentas durante toda la jornada del martes, con probabilidades de precipitación de entre 40% y 70%. La temperatura máxima alcanzará los 32°C, mientras que la mínima rondará los 21°C. Se esperan vientos del este con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h hacia la noche.

A partir del miércoles comenzará una mejora progresiva. Se prevé el regreso del sol, descenso de la humedad y temperaturas más moderadas, con una máxima de 26°C y mínima de 17°C.

El jueves y viernes continuarán con condiciones estables, nubosidad variable y registros térmicos que oscilarán entre los 19°C y 28°C, acompañados por vientos leves del sector este. Además, el ingreso de aire más fresco desde el sur favorecerá una normalización paulatina de las temperaturas.

Alerta por fuertes vientos en el sur del país

Mientras el foco de tormentas se concentra en el AMBA, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos intensos en el sur bonaerense y la Patagonia.

En el interior de la provincia de Buenos Aires, localidades como Bahía Blanca, Carmen de Patagones, Lobería, Coronel Dorrego, Necochea y Tres Arroyos podrían registrar ráfagas de hasta 80 km/h.

En el este de Río Negro, en ciudades como Conesa, Adolfo Alsina, San Antonio y Valcheta, los vientos podrían superar los 90 km/h.

La advertencia también alcanza sectores del oeste de Chubut y Santa Cruz, donde se prevén ráfagas de entre 40 y 65 km/h, con picos que podrían superar los 90 km/h en áreas como la Meseta de Escalante, Sarmiento y el sudoeste de Florentino Ameghino.

Las autoridades recomiendan asegurar objetos sueltos, evitar actividades al aire libre durante el evento y extremar precauciones ante posibles complicaciones en la circulación y el suministro eléctrico.