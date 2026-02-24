Autos bajo el agua y calles inundadas en el AMBA: hasta cuándo seguirán las lluvias
El agua acumulada tras la lluvia en algunas zonas de la Ciudad y el Gran Buenos Aires superó los 80 milímetros en pocos minutos
Un violento temporal sorprendió durante la madrugada de este martes al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con lluvias intensas, actividad eléctrica constante y ráfagas que provocaron anegamientos en distintos barrios y municipios del conurbano.
De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en algunos sectores se acumularon más de 80 milímetros en muy poco tiempo, lo que generó inundaciones repentinas en zonas como Villa Urquiza, Balvanera, Constitución, Monserrat, Villa Crespo y Liniers. En el sur del conurbano también hubo complicaciones en Lanús, Lomas de Zamora y Valentín Alsina.
El fenómeno se produjo tras una jornada sofocante, con altas temperaturas y elevada humedad, condiciones que favorecieron el desarrollo de tormentas fuertes por la influencia de un sistema de altas presiones sobre el Atlántico.
Calles anegadas y tormenta eléctrica
En barrios como Barracas el agua llegó a la altura de las rodillas en algunos tramos. También se reportaron calles inundadas en los partidos de San Martín, Tres de Febrero y Vicente López.
En redes sociales, especialmente en X, vecinos compartieron imágenes del diluvio y de los minutos previos al estallido de la tormenta, con relámpagos que iluminaron el cielo y truenos que anticiparon la intensidad del temporal.
Cómo sigue el tiempo en el AMBA
El SMN mantiene el pronóstico de lluvias y tormentas durante toda la jornada del martes, con probabilidades de precipitación de entre 40% y 70%. La temperatura máxima alcanzará los 32°C, mientras que la mínima rondará los 21°C. Se esperan vientos del este con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h hacia la noche.
A partir del miércoles comenzará una mejora progresiva. Se prevé el regreso del sol, descenso de la humedad y temperaturas más moderadas, con una máxima de 26°C y mínima de 17°C.
El jueves y viernes continuarán con condiciones estables, nubosidad variable y registros térmicos que oscilarán entre los 19°C y 28°C, acompañados por vientos leves del sector este. Además, el ingreso de aire más fresco desde el sur favorecerá una normalización paulatina de las temperaturas.
Alerta por fuertes vientos en el sur del país
Mientras el foco de tormentas se concentra en el AMBA, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos intensos en el sur bonaerense y la Patagonia.
En el interior de la provincia de Buenos Aires, localidades como Bahía Blanca, Carmen de Patagones, Lobería, Coronel Dorrego, Necochea y Tres Arroyos podrían registrar ráfagas de hasta 80 km/h.
En el este de Río Negro, en ciudades como Conesa, Adolfo Alsina, San Antonio y Valcheta, los vientos podrían superar los 90 km/h.
La advertencia también alcanza sectores del oeste de Chubut y Santa Cruz, donde se prevén ráfagas de entre 40 y 65 km/h, con picos que podrían superar los 90 km/h en áreas como la Meseta de Escalante, Sarmiento y el sudoeste de Florentino Ameghino.
Las autoridades recomiendan asegurar objetos sueltos, evitar actividades al aire libre durante el evento y extremar precauciones ante posibles complicaciones en la circulación y el suministro eléctrico.