Descubrimiento histórico en las Islas Malvinas que podría cambiar lo que sabemos del territorio

La teoría, sin embargo, todavía no puede considerarse demostrada. No existen muestras directas obtenidas mediante perforaciones profundas que permitan confirmar que la estructura fue provocada por un impacto cósmico. Esa ausencia de evidencia física mantiene el denominado “Cráter de Impacto Malvinas” en el terreno de una hipótesis científica que necesita nuevas investigaciones.

El cráter de impacto de 250 kilómetros que estaría oculto cerca de las Islas Malvinas

La historia de esta investigación tiene como protagonista a una herramienta que, a simple vista, puede parecer poco espectacular: un mapa de anomalías gravimétricas.

El documento había sido elaborado en 1997 por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y permitió observar patrones en el campo gravitatorio de la región que no resultaban fáciles de explicar mediante las estructuras geológicas conocidas.

A partir de esos datos, Rocca identificó una configuración circular de enormes proporciones ubicada en el sector noroeste del archipiélago.

La particularidad no radica únicamente en su tamaño. En geología, las formas circulares detectadas mediante estudios gravimétricos y magnéticos pueden ser indicios de procesos ocurridos a grandes profundidades. Entre ellos aparecen estructuras volcánicas, deformaciones tectónicas y, en determinadas circunstancias, antiguas cuencas creadas por impactos de asteroides o cometas.

En este caso, la hipótesis de Rocca apunta precisamente hacia esta última posibilidad.

El supuesto cráter tendría un diámetro aproximado de 250 kilómetros, una dimensión que lo ubicaría entre las estructuras de impacto más importantes conocidas en nuestro planeta.

El problema es que el océano oculta prácticamente toda la estructura. A diferencia de los grandes cráteres visibles en tierra firme, aquí no existe un paisaje superficial que permita observar directamente sus paredes, su centro o las deformaciones provocadas por el impacto.

Lo que existe son señales geofísicas que podrían revelar lo ocurrido a cientos o miles de metros de profundidad.

La Gran Mortandad: el momento de la historia de la Tierra que despierta sospechas

Uno de los aspectos que vuelve especialmente interesante esta hipótesis es su posible relación temporal con la extinción masiva del Pérmico-Triásico, ocurrida hace aproximadamente 252 millones de años.

Ese episodio es conocido como la “Gran Mortandad” y representa la mayor crisis biológica registrada en la historia de la Tierra.

Las estimaciones científicas indican que desapareció cerca del 90% de las especies marinas y alrededor del 70% de las especies terrestres.

Los ecosistemas quedaron profundamente alterados y la vida necesitó millones de años para recuperarse.

La causa exacta de aquella catástrofe continúa siendo objeto de investigación, aunque existe un fuerte consenso en torno al papel que tuvieron enormes erupciones volcánicas ocurridas en lo que hoy es Siberia. El episodio conocido como Traps Siberianos liberó cantidades gigantescas de gases y provocó profundas alteraciones climáticas y ambientales.

La existencia de un posible impacto de grandes dimensiones durante el mismo período abriría otra línea de investigación.

Esto no significa que la estructura ubicada bajo el Atlántico Sur haya sido responsable de la Gran Mortandad. La coincidencia temporal no demuestra una relación causal. Sin embargo, si la hipótesis del impacto fuera confirmada, los investigadores tendrían una nueva pieza para estudiar dentro del complejo rompecabezas que rodea a aquella extinción.

Las señales geofísicas que alimentan la hipótesis del asteroide

La teoría del gigantesco cráter no surgió únicamente por la apariencia circular de una zona en un mapa.

Los estudios identificaron distintas anomalías gravimétricas y magnéticas que, interpretadas en conjunto, podrían ser compatibles con una estructura de impacto.

Uno de los elementos centrales es un patrón de anomalías gravimétricas positivas que forma una especie de anillo alrededor de un sector central con características magnéticas diferentes.

Este tipo de configuración puede aparecer cuando las rocas sufren transformaciones profundas como consecuencia de una liberación extrema de energía.

Un impacto de dimensiones gigantescas puede provocar temperaturas y presiones capaces de modificar minerales, fracturar extensas capas de roca y generar desplazamientos que quedan registrados en el subsuelo durante millones de años.

La geofísica permite detectar parte de esas alteraciones incluso cuando las rocas se encuentran completamente ocultas.

Pero existe otro elemento llamativo.

La “Rosa de las Malvinas”, otra anomalía bajo el océano

Dentro de los datos analizados aparece una estructura magnética particularmente llamativa que fue asociada con el nombre de “Rosa de las Malvinas” debido a su configuración en los mapas.

La denominación surge de la apariencia que presenta la anomalía cuando se representa gráficamente.

Según la interpretación planteada por los investigadores, las características magnéticas de la zona podrían estar vinculadas con alteraciones sufridas por las rocas del subsuelo como consecuencia de un acontecimiento de enorme intensidad.

En un impacto de gran escala, las rocas pueden experimentar fracturación, calentamiento y modificaciones en sus propiedades físicas. Esas transformaciones pueden quedar registradas en los campos magnéticos y gravitatorios que los instrumentos científicos posteriormente detectan desde la superficie.

La cuestión central, sin embargo, es determinar si esas señales tienen realmente un origen extraterrestre.

Y ahí aparece el principal obstáculo de toda la investigación.

Por qué todavía no se pudo confirmar el cráter de impacto en las Islas Malvinas

En ciencia, una anomalía puede ser una pista extraordinaria, pero una pista no equivale a una demostración.

Los mapas gravimétricos y magnéticos permiten construir una hipótesis sólida sobre lo que podría encontrarse bajo tierra o bajo el mar. Sin embargo, para confirmar que una estructura fue provocada por un impacto es necesario analizar directamente las rocas.

Ese paso todavía no se concretó.

La forma más contundente de avanzar sería realizar perforaciones profundas en el lecho marino, recuperar muestras y analizarlas en laboratorios especializados.

Los científicos buscarían determinadas señales microscópicas y mineralógicas asociadas con impactos de altísima energía. Entre ellas podrían encontrarse deformaciones específicas de minerales sometidos a presiones extremas, fracturas particulares y otras evidencias capaces de distinguir un impacto de otros procesos geológicos.

Sin esas muestras, la explicación del cráter extraterrestre compite con otras posibilidades.

Una estructura circular de semejante tamaño también podría estar relacionada con procesos tectónicos, magmáticos o con antiguas configuraciones geológicas que no tengan ninguna relación con un asteroide.

Por eso, el gran desafío no consiste únicamente en localizar la estructura. El verdadero objetivo es determinar qué proceso geológico la creó.

El problema del financiamiento y la dificultad de investigar el fondo marino

Investigar una estructura enterrada bajo el océano es considerablemente más complejo que estudiar un cráter expuesto en tierra firme.

Una perforación de gran profundidad requiere barcos especializados, equipos capaces de operar en condiciones oceánicas difíciles y tecnología destinada a extraer muestras intactas desde cientos o miles de metros bajo el fondo marino.

Todo eso implica costos muy elevados.

La falta de financiamiento suficiente ha sido uno de los principales obstáculos para llevar la hipótesis a una etapa definitiva.

La situación explica por qué una investigación que comenzó hace más de dos décadas todavía conserva buena parte de su carácter de misterio.

Los datos existentes permiten plantear una posibilidad extraordinaria, pero todavía falta el elemento que podría transformar esa posibilidad en una evidencia: una roca extraída directamente de la estructura y capaz de revelar su origen.

¿Qué pasaría si finalmente se confirma el gigantesco cráter?

Una confirmación tendría consecuencias que irían mucho más allá de la geología del Atlántico Sur.

Un cráter de unos 250 kilómetros de diámetro constituiría una estructura de impacto de enorme relevancia para la ciencia planetaria y permitiría estudiar cómo responde la corteza terrestre ante colisiones de dimensiones excepcionales.

También ofrecería una oportunidad para reconstruir un período extremadamente remoto de la historia del planeta.

La posible coincidencia con la extinción Pérmico-Triásica convertiría además a la estructura en una pieza de enorme interés para quienes estudian las grandes catástrofes ambientales del pasado.

No necesariamente demostraría que el impacto produjo aquella extinción, pero permitiría establecer con mucha mayor precisión qué ocurrió en la región durante ese período.

También podría ayudar a comparar este supuesto cráter con otras grandes estructuras de impacto conocidas.

El ejemplo más famoso es Chicxulub, en la península de Yucatán, México, asociado con el impacto que ocurrió hace unos 66 millones de años y que está vinculado con la extinción de los dinosaurios no avianos.

Pero el supuesto cráter cercano a las Malvinas sería mucho más antiguo.

La comparación permitiría a los científicos estudiar dos episodios completamente diferentes de la historia terrestre y analizar las huellas que dejaron impactos de gran magnitud.

Un misterio que permanece enterrado bajo el Atlántico Sur

Más de veinte años después de que comenzaran las investigaciones impulsadas por Maximiliano Rocca, el supuesto Cráter de Impacto Malvinas continúa sin una confirmación definitiva.

Su existencia se sostiene sobre una combinación de datos geofísicos que resulta, como mínimo, intrigante: una gigantesca estructura circular, anomalías gravimétricas, señales magnéticas y una configuración compatible con una deformación de enormes dimensiones.

Pero la ciencia necesita algo más.

Necesita perforar, extraer, observar y analizar.

Hasta que eso ocurra, no puede afirmarse que un asteroide haya impactado en esa región hace 252 millones de años. Lo que sí existe es una hipótesis científica que plantea la posibilidad de que una de las mayores cicatrices de impacto de la Tierra permanezca escondida bajo el océano, lejos de la mirada humana.

El Atlántico Sur podría estar ocultando una estructura capaz de modificar nuestra comprensión de la historia geológica de la región.

Y el dato más sorprendente es precisamente ese: el enorme cráter, si realmente existe, no puede verse desde la superficie.

Solo aparece indirectamente en los mapas elaborados a partir de las señales que dejan las rocas bajo el mar.

Por ahora, la “Rosa de las Malvinas” y las anomalías que rodean la estructura permanecen como piezas de un enigma que todavía necesita una prueba definitiva.

Una futura campaña de perforación podría ser suficiente para resolver la incógnita: confirmar que bajo el Atlántico Sur se encuentra la huella de un impacto extraterrestre ocurrido hace más de 250 millones de años o demostrar que aquellas señales tienen un origen completamente diferente.

Mientras esa respuesta no llegue, el supuesto cráter de las Malvinas seguirá siendo uno de los grandes misterios geológicos ocultos bajo el océano.