Feng Shui: cuál es la planta que conviene evitar dentro de casa

Según esta mirada, su presencia dentro de la casa podría interferir en la circulación armónica del chi, especialmente si se ubican en zonas clave. La entrada, el living y los dormitorios son espacios donde se busca activar energía de bienvenida, conexión, descanso y equilibrio. Por eso, colocar allí una planta asociada con retraimiento o aislamiento podría resultar contraproducente para quienes aplican estas reglas.

El punto central es que, para el Feng Shui, la decoración no es solo estética: cada objeto comunica algo y puede reforzar una intención. En ese marco, las plantas se valoran por su capacidad de representar crecimiento, expansión y renovación. Cuando una especie se vincula con emociones densas o con una energía más cerrada, se recomienda evitarla en los ambientes principales.

No todas las plantas tienen el mismo efecto energético

Lejos de rechazar la vegetación en casa, el Feng Shui la considera una herramienta importante para generar vitalidad. Las plantas de hojas verdes, firmes y con crecimiento ascendente suelen ser las más recomendadas, porque se asocian con prosperidad, frescura y movimiento positivo.

En cambio, las especies de formas caídas o con una carga simbólica ligada a sentimientos negativos pueden ser vistas como menos convenientes. En el caso de las hortensias, la sugerencia no siempre es eliminarlas por completo, sino elegir mejor su ubicación.

Algunas corrientes del Feng Shui plantean que pueden funcionar en espacios exteriores, como jardines, patios o balcones. De esa manera, se conserva su valor ornamental sin que su influencia energética impacte directamente en los ambientes internos donde se busca promover calma, encuentro y bienestar.

Dónde conviene ubicarlas si ya las tenés

Para quienes tienen hortensias y no quieren desprenderse de ellas, una opción es trasladarlas a zonas al aire libre. Según esta práctica, los exteriores permiten que la planta se exprese sin afectar de manera directa la energía del hogar.

También se aconseja no ubicarlas en dormitorios ni en áreas destinadas a la vida social, como el living, donde la intención suele ser fortalecer vínculos, conversación y armonía. La clave, desde el Feng Shui, está en observar qué sensaciones transmite cada elemento y cómo se integra al clima general de la casa.

Más allá de las creencias personales, esta mirada vuelve a poner en debate algo cada vez más presente en decoración: el hogar no solo se diseña para verse bien, sino también para sentirse mejor.