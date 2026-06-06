Despedida del Indio Solari: un operativo de seguridad sin precedentes para contener la marea ricotera en Avellaneda

Según pudo saber A24.com, Máximo Kirchner se comunicó con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien puso a disposición el predio municipal para que la familia del músico pudiera realizar la ceremonia abierta al público.

La principal preocupación de las autoridades es administrar una convocatoria que se presume multitudinaria. Por ese motivo, la Municipalidad de Avellaneda, el Gobierno bonaerense y el Ministerio de Seguridad provincial diseñaron un operativo especial que incluirá efectivos de la Policía Bonaerense, personal de la Superintendencia de Cuerpo, grupos motorizados, agentes de tránsito y equipos sanitarios distribuidos en distintos sectores del predio y sus alrededores.

En las últimas horas comenzaron a circular imágenes de los preparativos en la zona. Comerciantes de los alrededores decidieron cubrir los frentes de sus locales por temor a posibles desmanes ante la masiva afluencia de público. Según relataron vecinos y comerciantes, personal policial y municipal les informó durante la jornada que el velatorio se realizaría en el Gatica y que “el cuerpo del músico llegaría al lugar alrededor de las 19 horas”.

“Vamos a pasar la noche adentro del local para estar atento a lo que pueda pasar”, contó Gabriel, que es el encargado de un gimnasio local, ubicado a metros del predio.

El lugar donde velarán al Indio El lugar dónde será velado el Indio Solari.

El propio Ferraresi confirmó que junto al Gobierno provincial se trabajó en la coordinación de los dispositivos de seguridad, salud y tránsito. También pidió a los asistentes que el homenaje se desarrolle con el espíritu de una “misa ricotera”, pero con responsabilidad y respeto tanto por la ciudad como por quienes participarán de la despedida.

Aunque el parque cuenta con amplios espacios abiertos, el punto más sensible del operativo será el microestadio José María Gatica, donde estará ubicado el cuerpo de Solari. El recinto posee una capacidad limitada para unas 650 personas en simultáneo, por lo que el ingreso será permanente y rotativo para evitar aglomeraciones.

De acuerdo con la información oficial difundida por el Ministerio de Seguridad bonaerense, el acceso peatonal se realizará por corredores especialmente habilitados. Los asistentes podrán ingresar desde la avenida Bartolomé Mitre y calle San Lorenzo hacia Darwin para acceder al polideportivo. Además, se instalarán postas sanitarias en las intersecciones de Mitre y Darwin, Mitre y Armenia, y Mitre y Sadi Carnot.

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Las autoridades recomiendan respetar los corredores de circulación, las contenciones y las vallas de seguridad dispuestas para ordenar el flujo de personas y evitar situaciones de riesgo. También solicitaron concurrir con tiempo para facilitar un ingreso más fluido.

La expectativa es que miles de personas lleguen desde distintos puntos del país. Para facilitar el arribo, desde las Autopista Bonaerenses (AUBASA) se informó que durante toda la jornada del domingo no se cobrará peaje en la autovía que une Buenos Aires con La Plata, una de las principales vías de acceso al predio.

También se podrá llegar mediante numerosas líneas de colectivos y a través del ferrocarril Roca, descendiendo en la estación Villa Domínico.