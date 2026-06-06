En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Despedida
Indio Solari
Último adiós

Despedida del Indio Solari: un operativo de seguridad sin precedentes para contener la marea ricotera en Avellaneda

El último adiós al músico se realizará este domingo las 11 de la mañana en el Polideportivo José María Gatica, dentro del Parque Los Derechos del Trabajador, en el Parque Domínico.

Facundo Pastor
por Facundo Pastor |
Banner Seguinos en google DESK
Cómo será la seguridad en el velatorio del Indio Solari. (Foto: Archivo)

Cómo será la seguridad en el velatorio del Indio Solari. (Foto: Archivo)

La despedida popular de Carlos “Indio” Solari movilizará este domingo a miles de seguidores hacia Avellaneda y obligará a desplegar uno de los operativos de seguridad más importantes de los últimos años para garantizar que el último adiós al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se desarrolle sin incidentes.

Leé también Miles de fanáticos despiden al Indio Solari: banderazos en el Obelisco porteño en la previa del velatorio
Banderazo en el Obelisco para recordar al Indio Solari.Foto: Agencia NA. 

El homenaje se realizará desde las 11 de la mañana en el Polideportivo José María Gatica, dentro del Parque Los Derechos del Trabajador, conocido popularmente como Parque Domínico, un predio de aproximadamente diez hectáreas ubicado sobre la avenida Mitre al 4900. Allí será instalado el féretro del artista para que los fanáticos puedan acercarse a despedirlo. Será un momento histórico, en un territorio muy ricotero.

La organización del evento surgió tras gestiones políticas que lograron acercar posiciones entre sectores históricamente enfrentados dentro del peronismo bonaerense.

Captura

Según pudo saber A24.com, Máximo Kirchner se comunicó con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien puso a disposición el predio municipal para que la familia del músico pudiera realizar la ceremonia abierta al público.

La principal preocupación de las autoridades es administrar una convocatoria que se presume multitudinaria. Por ese motivo, la Municipalidad de Avellaneda, el Gobierno bonaerense y el Ministerio de Seguridad provincial diseñaron un operativo especial que incluirá efectivos de la Policía Bonaerense, personal de la Superintendencia de Cuerpo, grupos motorizados, agentes de tránsito y equipos sanitarios distribuidos en distintos sectores del predio y sus alrededores.

En las últimas horas comenzaron a circular imágenes de los preparativos en la zona. Comerciantes de los alrededores decidieron cubrir los frentes de sus locales por temor a posibles desmanes ante la masiva afluencia de público. Según relataron vecinos y comerciantes, personal policial y municipal les informó durante la jornada que el velatorio se realizaría en el Gatica y que “el cuerpo del músico llegaría al lugar alrededor de las 19 horas”.

Vamos a pasar la noche adentro del local para estar atento a lo que pueda pasar”, contó Gabriel, que es el encargado de un gimnasio local, ubicado a metros del predio.

El lugar donde velarán al Indio
El lugar dónde será velado el Indio Solari.

El lugar dónde será velado el Indio Solari.

El propio Ferraresi confirmó que junto al Gobierno provincial se trabajó en la coordinación de los dispositivos de seguridad, salud y tránsito. También pidió a los asistentes que el homenaje se desarrolle con el espíritu de una “misa ricotera”, pero con responsabilidad y respeto tanto por la ciudad como por quienes participarán de la despedida.

Aunque el parque cuenta con amplios espacios abiertos, el punto más sensible del operativo será el microestadio José María Gatica, donde estará ubicado el cuerpo de Solari. El recinto posee una capacidad limitada para unas 650 personas en simultáneo, por lo que el ingreso será permanente y rotativo para evitar aglomeraciones.

De acuerdo con la información oficial difundida por el Ministerio de Seguridad bonaerense, el acceso peatonal se realizará por corredores especialmente habilitados. Los asistentes podrán ingresar desde la avenida Bartolomé Mitre y calle San Lorenzo hacia Darwin para acceder al polideportivo. Además, se instalarán postas sanitarias en las intersecciones de Mitre y Darwin, Mitre y Armenia, y Mitre y Sadi Carnot.

Embed

Las autoridades recomiendan respetar los corredores de circulación, las contenciones y las vallas de seguridad dispuestas para ordenar el flujo de personas y evitar situaciones de riesgo. También solicitaron concurrir con tiempo para facilitar un ingreso más fluido.

La expectativa es que miles de personas lleguen desde distintos puntos del país. Para facilitar el arribo, desde las Autopista Bonaerenses (AUBASA) se informó que durante toda la jornada del domingo no se cobrará peaje en la autovía que une Buenos Aires con La Plata, una de las principales vías de acceso al predio.

También se podrá llegar mediante numerosas líneas de colectivos y a través del ferrocarril Roca, descendiendo en la estación Villa Domínico.

Facundo Pastor
Por Facundo Pastor
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Despedida Indio Solari
Notas relacionadas
El comunicado de la familia del Indio Solari sobre el velatorio: "Hasta que haga falta"
La despedida al Indio Solari: cómo será el operativo de seguridad en Avellaneda
La vigilia por el Indio Solari en Avellaneda: fanáticos acampan para darle el último adiós

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar