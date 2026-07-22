Cómo estará el tiempo en el AMBA y por qué hay alerta roja en el sur del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una jornada con lluvias intermitentes, cielo mayormente nublado y temperaturas bajas.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada inestable en la Ciudad y el conurbano. Además, mantiene alertas en distintas provincias de la Argentina.
Cómo estará el tiempo hoy en el AMBA: sigue la lluvia y hay alerta roja por frío extremo en el sur
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una jornada con lluvias intermitentes, cielo mayormente nublado y temperaturas bajas.
En paralelo, el organismo mantiene una alerta roja por frío extremo para sectores de la Patagonia, además de advertencias por tormentas y nevadas en otras provincias.
En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el día comenzó con una probabilidad de lluvias de entre el 40% y el 70%, una temperatura mínima de 9°C y una máxima prevista de apenas 13°C.
Según el pronóstico del SMN, las precipitaciones persistirán durante la mañana y comenzarán a disminuir hacia el mediodía, aunque el cielo seguirá mayormente cubierto durante gran parte de la jornada.
Los vientos soplarán del sector sudeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h, sin ráfagas de consideración.
Para el jueves se espera una mejora de las condiciones meteorológicas. El cielo estará parcialmente nublado, no hay probabilidad de lluvias y las temperaturas oscilarán entre los 7°C y los 13°C.
El viernes volvería la inestabilidad. El SMN prevé un aumento de la nubosidad durante la tarde y una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%, con temperaturas que irán desde los 11°C hasta los 15°C.
Durante el sábado podrían registrarse bancos de niebla en las primeras horas del día, mientras que el domingo y el inicio de la próxima semana estarán marcados por condiciones más estables, cielo parcialmente nublado y temperaturas máximas cercanas a los 17°C.
En territorio bonaerense, el SMN advirtió sobre la presencia de bancos de niebla en el sudoeste, por lo que recomendó extremar las precauciones al conducir.
En el norte provincial continúan las lluvias durante la mañana, aunque se espera que cesen hacia la tarde.
Para el viernes, el pronóstico anticipa:
Hacia la tarde, las precipitaciones tenderán a disminuir y darán paso a nubosidad variable. Durante el fin de semana volverán a presentarse bancos de niebla, principalmente en el centro y este bonaerense.
El SMN mantiene una alerta roja por temperaturas extremadamente bajas para el sudeste de Chubut y el oeste de Santa Cruz.
Además:
Entre las ciudades con las temperaturas más bajas del país se encuentran:
Además del frío extremo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por tormentas en el norte de Misiones, que alcanza a las localidades de Bernardo de Irigoyen, San Pedro, Montecarlo, Eldorado y Esperanza.
El organismo advirtió que estos fenómenos pueden ocasionar daños puntuales e interrupciones momentáneas de actividades cotidianas.
Por otra parte, gran parte de la provincia de Neuquén permanece bajo alerta amarilla por nevadas, por lo que el SMN recomienda evitar desplazamientos innecesarios en zonas de montaña, circular con extrema precaución y mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.