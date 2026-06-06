El comunicado de la familia del Indio Solari sobre el velatorio: "Hasta que haga falta"

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Junto con la confirmación del lugar y el horario, los familiares del músico difundieron un mensaje dirigido a los miles de fanáticos que se espera participen de la ceremonia.

"Serán jornadas en las que primará el respeto; por él, por sus afectos y por todos nosotros", señalaron. Además, pidieron que el encuentro se convierta en una celebración de la obra y el legado del cantante.

"No será el momento de sacar afuera la rabia ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo, de estrechar lazos entre nosotros y cuidarnos como él nos lo pidió siempre", agregaron. También adelantaron que el ingreso al predio se realizará únicamente por la intersección de avenida Bartolomé Mitre y General Otero.

Las dudas que rodearon la despedida del músico

La organización del velatorio estuvo marcada por distintas versiones durante las últimas horas. Inicialmente, la familia había comunicado que la ceremonia se realizaría el sábado, aunque sin confirmar el lugar.

Con el correr de la jornada surgieron diferentes alternativas para albergar una despedida multitudinaria. Entre ellas se mencionó la posibilidad de realizar el homenaje en el Congreso de la Nación, una opción que finalmente fue descartada por cuestiones de seguridad.

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También trascendieron como posibles sedes el estadio de Racing Club y Tecnópolis, aunque ninguna de esas opciones prosperó.

Finalmente, el viernes por la noche, la familia anunció que la despedida se postergaría hasta el domingo para facilitar la llegada de los seguidores que viajan desde distintos puntos del país. "Gracias por la paciencia. Todo esto es muy difícil", expresaron entonces.

La reflexión final de la familia tras la muerte del Indio Solari

El comunicado concluyó con un mensaje dedicado a quienes acompañaron al músico durante décadas.

"Como en la vida, hay buenas y malas noticias. El Indio ya no estará para crear nuevas canciones, pero la belleza que destiló sobre nuestras vidas no dejará de producirnos felicidad. Nuestra responsabilidad es continuar esa obra", expresaron.