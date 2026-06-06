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El comunicado de la familia del Indio Solari sobre el velatorio: "Hasta que haga falta"

A través de un emotivo texto difundido en las redes oficiales del artista, informaron que el velatorio se realizará este domingo en Avellaneda y estará abierto a todos los seguidores.

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El comunicado de la familia del Indio Solari sobre el velatorio:. (Foto: Reuters)

El comunicado de la familia del Indio Solari sobre el velatorio:. (Foto: Reuters)

La familia de Carlos "Indio" Solari confirmó este sábado los detalles de la despedida pública del histórico músico fallecido el viernes a los 77 años. A través de un emotivo comunicado difundido en las redes oficiales del artista, informaron que el velatorio se realizará este domingo 7 de junio en Avellaneda y estará abierto a todos los seguidores que quieran darle el último adiós.

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La noticia puso fin a las especulaciones que surgieron durante las últimas horas sobre el lugar elegido para despedir al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional.

Según informó la familia, la despedida pública tendrá lugar en el Polideportivo Gatica, ubicado sobre la avenida Bartolomé Mitre al 5000, dentro del Parque de los Trabajadores de Villa Domínico, en el partido bonaerense de Avellaneda.

El acceso al predio estará habilitado desde las 11 de la mañana y permanecerá abierto "hasta que haga falta", con el objetivo de que todos los admiradores tengan la posibilidad de despedirse del artista. "Para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós", expresaron en el comunicado oficial.

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Junto con la confirmación del lugar y el horario, los familiares del músico difundieron un mensaje dirigido a los miles de fanáticos que se espera participen de la ceremonia.

"Serán jornadas en las que primará el respeto; por él, por sus afectos y por todos nosotros", señalaron. Además, pidieron que el encuentro se convierta en una celebración de la obra y el legado del cantante.

"No será el momento de sacar afuera la rabia ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo, de estrechar lazos entre nosotros y cuidarnos como él nos lo pidió siempre", agregaron. También adelantaron que el ingreso al predio se realizará únicamente por la intersección de avenida Bartolomé Mitre y General Otero.

Las dudas que rodearon la despedida del músico

La organización del velatorio estuvo marcada por distintas versiones durante las últimas horas. Inicialmente, la familia había comunicado que la ceremonia se realizaría el sábado, aunque sin confirmar el lugar.

Con el correr de la jornada surgieron diferentes alternativas para albergar una despedida multitudinaria. Entre ellas se mencionó la posibilidad de realizar el homenaje en el Congreso de la Nación, una opción que finalmente fue descartada por cuestiones de seguridad.

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También trascendieron como posibles sedes el estadio de Racing Club y Tecnópolis, aunque ninguna de esas opciones prosperó.

Finalmente, el viernes por la noche, la familia anunció que la despedida se postergaría hasta el domingo para facilitar la llegada de los seguidores que viajan desde distintos puntos del país. "Gracias por la paciencia. Todo esto es muy difícil", expresaron entonces.

La reflexión final de la familia tras la muerte del Indio Solari

El comunicado concluyó con un mensaje dedicado a quienes acompañaron al músico durante décadas.

"Como en la vida, hay buenas y malas noticias. El Indio ya no estará para crear nuevas canciones, pero la belleza que destiló sobre nuestras vidas no dejará de producirnos felicidad. Nuestra responsabilidad es continuar esa obra", expresaron.

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