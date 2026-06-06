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La despedida al Indio Solari: cómo será el operativo de seguridad en Avellaneda

Ante la masiva convocatoria de fanáticos que se espera en el lugar, el ministro de Seguridad explicó en A24 cómo preparan el dispositivo para mantener el orden el último adiós.

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La despedida al Indio Solari. (Foto: redes sociales)

La despedida al Indio Solari. (Foto: redes sociales)

La provincia de Buenos Aires desplegará un importante operativo de seguridad para acompañar la despedida pública de Carlos "Indio" Solari, que se realizará este domingo en el Parque Domínico de Avellaneda. Ante la masiva convocatoria de fanáticos que se espera en el lugar, más de 1.500 efectivos participarán del dispositivo destinado a garantizar la seguridad y ordenar el ingreso de los asistentes.

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El velatorio del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota comenzará a las 11 de la mañana en el Polideportivo José María Gatica, ubicado dentro del Parque de los Derechos del Trabajador, en Villa Domínico.

Según informó el Ministerio de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en A24, el operativo contará con personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, efectivos de la Superintendencia de Cuerpo, grupos motorizados, agentes de tránsito y equipos sanitarios distribuidos en distintos puntos estratégicos.

Alonso aseguró que el operativo busca garantizar una despedida ordenada y segura. "La gente va a estar cuidada y habrá respeto por la comunidad de Avellaneda", afirmó en A24 el funcionario, quien además pidió que quienes asistan lo hagan con paciencia y espíritu de convivencia.

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Según explicó, la elección del Parque Domínico respondió a un pedido de la familia del músico, que valoró especialmente la facilidad de acceso y la capacidad del predio para recibir una gran cantidad de personas.

Alonso también señaló que no existe un horario de cierre definido para el velatorio y que la duración dependerá de la cantidad de fanáticos que se acerquen a despedir al artista.

El Polideportivo Gatica, epicentro del último adiós

El féretro con los restos del Indio Solari estará ubicado en el microestadio José María Gatica, uno de los espacios más importantes del Parque Domínico.

El complejo suele albergar eventos deportivos, culturales y recreativos, y fue elegido por sus dimensiones y su capacidad para recibir una gran convocatoria.

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El mapa del opertativo.&nbsp;

El mapa del opertativo.

Además de amplios espacios verdes, el predio cuenta con zonas de descanso, mesas, sillas, juegos infantiles, una histórica calesita, canchas deportivas y otros sectores destinados a la recreación.

Dónde será el ingreso al velatorio

El acceso peatonal al predio estará organizado mediante corredores especialmente habilitados para facilitar la circulación de los asistentes. Las autoridades informaron que el ingreso principal se realizará desde la intersección de la avenida Bartolomé Mitre y San Lorenzo, avanzando hacia la calle Darwin.

Además, se instalarán vallados y dispositivos de contención para evitar aglomeraciones en los accesos al predio. Desde Seguridad recomendaron concurrir con tiempo, respetar los corredores de circulación y seguir las indicaciones del personal presente en el lugar.

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Habrá postas sanitarias para asistir a los asistentes

Como parte del operativo, también se instalarán centros de asistencia médica en distintos puntos cercanos al ingreso.

Las postas sanitarias estarán ubicadas en:

  • Avenida Bartolomé Mitre y Darwin.
  • Avenida Bartolomé Mitre y Armenia.
  • Avenida Bartolomé Mitre y Sadi Carnot.

El objetivo será brindar atención inmediata ante cualquier eventualidad durante la extensa jornada de despedida.

Una despedida multitudinaria para una leyenda del rock argentino

Desde que se confirmó que el velatorio sería en Avellaneda, comenzaron a circular imágenes de los preparativos y del despliegue policial en los alrededores del parque.

La expectativa es que miles de seguidores se acerquen durante toda la jornada para rendir homenaje al músico fallecido a los 77 años, cuya muerte generó una profunda conmoción en la cultura popular argentina.

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