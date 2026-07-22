Jimena Barón disparó contra los artistas que cuestionan a la Argentina y luego hacen shows en el país

Sin perder el tono emotivo, Jimena aseguró que la historia demuestra que la Argentina siempre logra salir adelante frente a las adversidades y remarcó que esa capacidad de resiliencia es una de las principales fortalezas del pueblo argentino. Además, resaltó el orgullo con el que los hinchas viven cada competencia y reivindicó el lugar que ocupa la afición nacional a nivel mundial.

La cantante también aprovechó para lanzar una indirecta hacia algunos artistas internacionales que criticaron al país, recordando que suelen elegir a la Argentina como una de las plazas más importantes para presentar sus discos y espectáculos: “Bien que cuando necesitan que sus discos y videos se oigan y vean con buen público, eligen Argentina”.

“Esto, lejos de rompernos, nos une mucho más entre nosotros, que jamás nos vamos a olvidar de esta ola de odio tan injusta y desagradable. Te amo Argentina, tierra preciosa, tierra de buena gente. Nunca dudes del corazón de un argentino”, cerró, a corazón abierto.

Qué dijo Rosalía tras la polémica por sus dichos contra la Argentina

Rosalía quedó envuelta en una fuerte controversia tras replicar en sus redes un video de Mía Khalifa en el que la actriz celebraba la victoria de España frente a Argentina en la final del Mundial 2026.

El gesto de la cantante fue cuestionado incluso por sus propios seguidores, quienes interpretaron la acción como una burla hacia la Selección Argentina. Ante el revuelo, la artista decidió dar explicaciones desde su cuenta de Instagram.

En ese descargo, Rosalía pidió disculpas por haber compartido un contenido considerado antiargentino y aclaró lo sucedido. "Le di compartir porque sonaba La perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón", escribió en sus historias, acompañando el mensaje con una bandera argentina y un emoji de llanto.

Horas antes, la intérprete española había replicado el posteo de Khalifa, quien festejaba el título de España con un clip musicalizado por La Perla, tema incluido en el disco Lux de Rosalía.

El contexto de la letra del tema llevó a que muchos lo tomaran como una provocación directa contra la selección argentina, lo que desató la indignación de sus seguidores en el país.

La reacción fue tan intensa que numerosos fanáticos comenzaron a pedir la devolución de las entradas ya compradas para los shows de Rosalía en el Arena de Buenos Aires, previstos para principios de agosto.

Finalmente, y frente al escándalo que generó aquel reposteo, Rosalía optó por romper el silencio y pedir perdón por la acción virtual que tanto malestar provocó entre sus seguidores argentinos.