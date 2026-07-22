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Jimena Barón disparó contra los artistas que cuestionan a la Argentina y luego hacen shows en el país

En medio de las críticas que recibió la Argentina, Jimena Barón cuestionó a quienes hablan mal del país, pero luego lo eligen para presentar sus shows y lanzamientos.

22 jul 2026, 19:47
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JIMENA BARONNNN
JIMENA BARONNNN

La derrota de la selección argentina en la final del Mundial 2026 frente a España no solo dejó un fuerte impacto en el plano deportivo. En las horas posteriores al encuentro, las redes sociales se inundaron de comentarios que trascendieron el fútbol y derivaron en críticas hacia la Argentina. En ese escenario, Jimena Barón decidió alzar la voz con un contundente mensaje en defensa del país.

A través de sus historias de Instagram, la cantante compartió una extensa reflexión en la que explicó que la tristeza que sentía no estaba relacionada únicamente con el resultado de la final: “Intentaré distraerme y que se me pase la tristeza que claramente no tiene nada que ver con no haber salido campeones otra vez. Mirá si nos van a deber algo los pibes de la selección que nos alegran el corazón hace tanto tiempo”.

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Más adelante, Barón puso el foco en los valores que, según considera, representan a la Argentina. “Es un país en el que en su misma Constitución dice: ‘Asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros... y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino’. Argentina no solo recibe, Argentina abraza. A todo el mundo, desde siempre. Argentina comparte salud y educación. Argentina se levanta de lo que sea, con humor, con amor y siempre con solidaridad. Argentina, tierra del Diego, Messi, el Papa Francisco y Favaloro. A Argentina le sobra siempre aunque siempre le falte”, continuó.

En otro tramo de su descargo, la artista expresó su malestar por la cantidad de comentarios negativos que circularon después de la final y apuntó especialmente contra quienes, desde otros países de Latinoamérica, aprovecharon el contexto para cuestionar a los argentinos. “Todo lo que se está diciendo de este país es una vergüenza, sobre todo de nuestros compañeros latinoamericanos”, siguió.

Sin perder el tono emotivo, Jimena aseguró que la historia demuestra que la Argentina siempre logra salir adelante frente a las adversidades y remarcó que esa capacidad de resiliencia es una de las principales fortalezas del pueblo argentino. Además, resaltó el orgullo con el que los hinchas viven cada competencia y reivindicó el lugar que ocupa la afición nacional a nivel mundial.

La cantante también aprovechó para lanzar una indirecta hacia algunos artistas internacionales que criticaron al país, recordando que suelen elegir a la Argentina como una de las plazas más importantes para presentar sus discos y espectáculos: “Bien que cuando necesitan que sus discos y videos se oigan y vean con buen público, eligen Argentina”.

“Esto, lejos de rompernos, nos une mucho más entre nosotros, que jamás nos vamos a olvidar de esta ola de odio tan injusta y desagradable. Te amo Argentina, tierra preciosa, tierra de buena gente. Nunca dudes del corazón de un argentino”, cerró, a corazón abierto.

Qué dijo Rosalía tras la polémica por sus dichos contra la Argentina

Rosalía quedó envuelta en una fuerte controversia tras replicar en sus redes un video de Mía Khalifa en el que la actriz celebraba la victoria de España frente a Argentina en la final del Mundial 2026.

El gesto de la cantante fue cuestionado incluso por sus propios seguidores, quienes interpretaron la acción como una burla hacia la Selección Argentina. Ante el revuelo, la artista decidió dar explicaciones desde su cuenta de Instagram.

En ese descargo, Rosalía pidió disculpas por haber compartido un contenido considerado antiargentino y aclaró lo sucedido. "Le di compartir porque sonaba La perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón", escribió en sus historias, acompañando el mensaje con una bandera argentina y un emoji de llanto.

Horas antes, la intérprete española había replicado el posteo de Khalifa, quien festejaba el título de España con un clip musicalizado por La Perla, tema incluido en el disco Lux de Rosalía.

El contexto de la letra del tema llevó a que muchos lo tomaran como una provocación directa contra la selección argentina, lo que desató la indignación de sus seguidores en el país.

La reacción fue tan intensa que numerosos fanáticos comenzaron a pedir la devolución de las entradas ya compradas para los shows de Rosalía en el Arena de Buenos Aires, previstos para principios de agosto.

Finalmente, y frente al escándalo que generó aquel reposteo, Rosalía optó por romper el silencio y pedir perdón por la acción virtual que tanto malestar provocó entre sus seguidores argentinos.

     

 

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