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Miles de fanáticos despiden al Indio Solari: banderazos en el Obelisco porteño en la previa del velatorio

El centro porteño fue el epicentro elegido por los seguidores del músico un día antes del último adiós al ex líder de Los Redonditos de Ricota.

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Banderazo en el Obelisco para recordar al Indio Solari.Foto: Agencia NA. 

Banderazo en el Obelisco para recordar al Indio Solari.Foto: Agencia NA. 

La muerte de Carlos "Indio" Solari a los 77 años provocó una conmoción masiva entre sus seguidores, que desde el viernes comenzaron a organizar homenajes espontáneos en distintos puntos del país. Este sábado, miles de fanáticos se concentraron en el centro de Buenos Aires para participar de un emotivo banderazo mientras aguardaban la despedida pública del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

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Las reuniones se multiplicaron en plazas, parques y espacios emblemáticos, donde distintas generaciones de seguidores recordaron al músico con canciones, banderas y mensajes de despedida. La convocatoria surgió a través de las redes sociales luego de las multitudinarias "misas ricoteras" que se realizaron tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

Mientras los homenajes se desarrollaban en distintos puntos del país, se confirmó que el último adiós al ícono del rock nacional se realizará este domingo 7 de junio en el Parque Domínico de Avellaneda, conocido popularmente como el Parque de los Derechos del Trabajador.

La ceremonia comenzará a las 11 de la mañana y será abierta al público, permitiendo que miles de admiradores puedan despedirse del artista que marcó a varias generaciones con su música y su figura.

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La decisión de realizar el velorio el domingo respondió a un pedido de la familia y del entorno cercano del músico para facilitar la llegada de seguidores provenientes de distintas provincias del país.

Liberan los peajes para facilitar la llegada de los fanáticos

Ante la expectativa por una concurrencia masiva, AUBASA anunció una medida especial para quienes viajen hacia Avellaneda.

La empresa concesionaria informó que liberará los peajes de todo el corredor de la Autopista Buenos Aires-La Plata durante la jornada del domingo, con el objetivo de agilizar el tránsito y facilitar el acceso de los fanáticos que participarán de la despedida.

La medida alcanzará a los principales accesos que conectan el Área Metropolitana de Buenos Aires con La Plata, Berisso y Ensenada, y permanecerá vigente mientras se desarrolle el velorio.

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Banderazo en honor al Indio. Foto: Agencia NA&nbsp;

Banderazo en honor al Indio. Foto: Agencia NA

El homenaje de AUBASA al cantante

Además de la liberación de peajes, la concesionaria sorprendió a los conductores con un homenaje especial al músico.

En distintos carteles luminosos ubicados sobre las rutas bonaerenses aparecieron frases emblemáticas inspiradas en canciones del Indio Solari, entre ellas: "Mi único héroe en este lío", "Las despedidas son de esos dolores dulces" y "El lujo es vulgaridad".

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales y fueron celebradas por miles de seguidores que compartieron fotografías de los mensajes.

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Aparecieron frases emblem&aacute;ticas inspiradas en canciones del Indio Solari.&nbsp;

Aparecieron frases emblemáticas inspiradas en canciones del Indio Solari.

Un operativo de seguridad para una despedida histórica

El velorio contará con un importante operativo de seguridad debido a la magnitud de la convocatoria prevista. Según trascendió, más de 1.500 efectivos participarán del dispositivo organizado para garantizar el desarrollo de la ceremonia y ordenar el ingreso de los asistentes.

Las autoridades esperan una afluencia masiva de público similar a la registrada en los históricos recitales del Indio Solari, donde cientos de miles de personas llegaron desde distintos puntos de Argentina para verlo en vivo.

El adiós a una de las figuras más influyentes del rock argentino

La muerte del Indio Solari generó una profunda conmoción en el mundo de la música, la cultura y el espectáculo. Desde que se conoció la noticia, artistas, dirigentes, periodistas y fanáticos expresaron su dolor y recordaron la huella que dejó como líder de Los Redondos y como uno de los músicos más influyentes de la historia del rock nacional.

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