Miles de fanáticos despiden al Indio Solari: banderazos en el Obelisco porteño en la previa del velatorio

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La decisión de realizar el velorio el domingo respondió a un pedido de la familia y del entorno cercano del músico para facilitar la llegada de seguidores provenientes de distintas provincias del país.

Liberan los peajes para facilitar la llegada de los fanáticos

Ante la expectativa por una concurrencia masiva, AUBASA anunció una medida especial para quienes viajen hacia Avellaneda.

La empresa concesionaria informó que liberará los peajes de todo el corredor de la Autopista Buenos Aires-La Plata durante la jornada del domingo, con el objetivo de agilizar el tránsito y facilitar el acceso de los fanáticos que participarán de la despedida.

La medida alcanzará a los principales accesos que conectan el Área Metropolitana de Buenos Aires con La Plata, Berisso y Ensenada, y permanecerá vigente mientras se desarrolle el velorio.

720 (4) Banderazo en honor al Indio. Foto: Agencia NA

El homenaje de AUBASA al cantante

Además de la liberación de peajes, la concesionaria sorprendió a los conductores con un homenaje especial al músico.

En distintos carteles luminosos ubicados sobre las rutas bonaerenses aparecieron frases emblemáticas inspiradas en canciones del Indio Solari, entre ellas: "Mi único héroe en este lío", "Las despedidas son de esos dolores dulces" y "El lujo es vulgaridad".

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales y fueron celebradas por miles de seguidores que compartieron fotografías de los mensajes.

720 (5) Aparecieron frases emblemáticas inspiradas en canciones del Indio Solari.

Un operativo de seguridad para una despedida histórica

El velorio contará con un importante operativo de seguridad debido a la magnitud de la convocatoria prevista. Según trascendió, más de 1.500 efectivos participarán del dispositivo organizado para garantizar el desarrollo de la ceremonia y ordenar el ingreso de los asistentes.

Las autoridades esperan una afluencia masiva de público similar a la registrada en los históricos recitales del Indio Solari, donde cientos de miles de personas llegaron desde distintos puntos de Argentina para verlo en vivo.

El adiós a una de las figuras más influyentes del rock argentino

La muerte del Indio Solari generó una profunda conmoción en el mundo de la música, la cultura y el espectáculo. Desde que se conoció la noticia, artistas, dirigentes, periodistas y fanáticos expresaron su dolor y recordaron la huella que dejó como líder de Los Redondos y como uno de los músicos más influyentes de la historia del rock nacional.