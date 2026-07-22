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Ángel de Brito, letal con Wanda Nara por su guerra con varios periodistas: "Enloqueció"

En una nota a Puro Show, Ángel de Brito fue implacable al analizar los últimos escándalos de Wanda Nara.

22 jul 2026, 19:26
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Ángel de Brito, letal con Wanda Nara por su guerra con varios periodistas: Enloqueció

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Ángel de Brito, letal con Wanda Nara por su guerra con varios periodistas: "Enloqueció"

En las últimas semanas de Wanda Nara estuvieron atravesadas por fuertes polémicas que la enfrentaron públicamente con Gustavo Méndez y Pochi, la panelista de Puro Show (Puro Show). En ese contexto, Ángel de Brito no esquivó el tema y realizó un durísimo descargo donde cuestionó el accionar de la empresaria y terminó comparándola con Mauro Icardi.

"Wanda enloqueció, no me gustó nada lo que hizo con Pochi. Se fue al pasto, es espantoso", comenzó diciendo el conductor en el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece.

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"Con Gustavo Méndez no me extraña (que lo ataque) porque él la vive matando, pero se fue al pasto y dijo algo espantoso, no puede inventar así. Y en el caso de Pochi, meterse con lo que se metió me parece de cuarta", agregó.

Para De Brito, la reacción de la empresaria podría haber estado influenciada por las críticas que recibió en redes sociales durante la final del Mundial 2026: "La gente le estaba diciendo 'mufa' en las redes y se enajenó con cualquiera que decía alguna cosa, pero no fue el caso de Pochi".

Sobre el final de su análisis, De Brito lanzó la reflexión más fuerte y sorprendió al poner a Wanda Nara y Mauro Icardi en el mismo plano por la forma en la que manejan sus conflictos públicos: "No reconozco a esta Wanda, pero viste que pasa. Icardi está matándose con Yanina Latorre todo el tiempo y ahora Wanda va por el mismo camino. Están en el mismo cajón de la locura los dos", cerró, filoso.

¿Wanda Nara ofrece una recompensa a quien tenga información sobre el robo en su casa en Italia?

El robo que sufrió Wanda Nara en su casa de campo de Milán sigue sumando capítulos y con el correr de las horas comenzaron a conocerse nuevos detalles de la investigación. En DDM (América TV) revelaron que la conductora tomó una fuerte decisión para acelerar el avance de la causa: según contó el periodista Santiago Riva Roy, la propia empresaria le confirmó que ofrecerá una importante suma de dinero a quien pueda aportar información relevante sobre la banda involucrada, con una recompensa de 100 mil dólares.

De acuerdo con lo expuesto en el ciclo, una de las principales hipótesis de los investigadores es que los delincuentes contaban con información previa sobre la vivienda y los movimientos de la familia, ya que no se llevaron objetos de valor sino que fueron directamente en busca de documentación personal, entre ella los pasaportes de las hijas de la empresaria. Guido Záffora agregó que otro elemento que llama la atención es que los asaltantes llegaron sin inconvenientes hasta el dormitorio principal, un sector de difícil acceso para quien no conoce la distribución de la casa, lo que refuerza la teoría de que el golpe fue cuidadosamente planificado.

     

 

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