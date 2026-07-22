El gesto de María Becerra en España, en medio de "la campaña anti Argentina".

¿Qué dijo Matilda Blanco sobre el look de María Becerra en la final del Mundial 2026?

María Becerra fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino previo a la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, y su look también se convirtió en tema de conversación. Al aire en Bondi Live, Matilda Blanco analizó la elección de vestuario de la artista y fue categórica con su crítica: "¿Qué es esto? Lo primero que tengo para decir es que no coincidían los colores entre las telas que tenía. Parece una actriz de Bollywood. Daba Bollywood y no la bandera argentina".

Además, la panelista apuntó contra un detalle puntual del atuendo, el broche en forma de sol que la cantante llevaba en la cadera: "¿Qué es ese sol? El sol... es un broche en la cadera. Se puso un broche en la cadera! Eso no correspondía. Empañó su actuación", cerró contundente.