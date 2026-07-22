A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¡ESTUVO MUY BIEN!

El gesto de María Becerra en España, en medio de "la campaña anti Argentina"

María Becerra tuvo un actitud ejemplar frente a todo el público español en su actuación en Barcelona, en el marco del BARTS Festival.

22 jul 2026, 19:42
Banner seguínos en google Primicias Ya
El gesto de María Becerra en España, en medio de la campaña anti Argentina.

El gesto de María Becerra en España, en medio de "la campaña anti Argentina".

El gesto de María Becerra en España, en medio de la campaña anti Argentina.

El gesto de María Becerra en España, en medio de "la campaña anti Argentina".

María Becerra volvió a representar a la Argentina bien alto, esta vez lejos de casa. Durante su show en el BARTS Festival de Barcelona, la artista levantó la bandera celeste y blanca frente a todo el público español, en un gesto que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El gesto llega apenas días después de que la Nena de Argentina interpretara el himno nacional en la final del Mundial 2026, y se da en medio del clima de tensión generado por la denominada "campaña anti Argentina" que circuló en redes tras la consagración de la Selección.

Leé también

Matilda Blanco fulminó a María Becerra por su look en la final del Mundial 2026

Matilda Blanco fulminó a María Becerra por su look en la final del Mundial 2026

En este contexto, la actitud de Becerra fue leída por sus seguidores como una nueva forma de reivindicar el orgullo nacional en el plano internacional.

La imagen de la cantante con la bandera en alto, arriba del escenario español, se replicó rápidamente entre los fanáticos, que celebraron el gesto como una muestra más del compromiso de la artista con sus raíces en cada presentación fuera del país.

¿Qué dijo Matilda Blanco sobre el look de María Becerra en la final del Mundial 2026?

María Becerra fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino previo a la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, y su look también se convirtió en tema de conversación. Al aire en Bondi Live, Matilda Blanco analizó la elección de vestuario de la artista y fue categórica con su crítica: "¿Qué es esto? Lo primero que tengo para decir es que no coincidían los colores entre las telas que tenía. Parece una actriz de Bollywood. Daba Bollywood y no la bandera argentina".

Además, la panelista apuntó contra un detalle puntual del atuendo, el broche en forma de sol que la cantante llevaba en la cadera: "¿Qué es ese sol? El sol... es un broche en la cadera. Se puso un broche en la cadera! Eso no correspondía. Empañó su actuación", cerró contundente.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
María Becerra

Lo más visto