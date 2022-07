La detonación fue concretada este viernes por la Brigada de Explosivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y Arsenales del Ejercito Nacional, generando un estallido que se oyó a más de 500 metros a la redonda.

Embed

Sergio, empleado de Tránsito Municipal en la Plata, dialogó con el equipo de A24 y explicó que se trató de "una jornada fuera de lo convencional". "Al misil lo detonaron de manera espontánea, no nos avisaron, me sorprendió”, denunció el trabajador y explicó que “soy baterista estoy acostumbrado a los ruidos fuertes, pero me tapó el oído izquierdo".