"Día de furia": el monólogo de Baby Etchecopar sobre vivir en Argentina 

"Yo creo que nadie se cree que es honesta Cristina. Volver a decir lo que dice la televisión, que la mujer no está proscripta, que puede presentarse a las Elecciones".

"Como ciudadano sos una porquería, no servís para nada. Qué mierda me importan Alberto y Cristina".

"Viajo a Capital, vengo a Palermo, a Colegiales y vivo un día de furia".

"Correr a Cristina es lo mismo que enterrarlo al tío. Es un muerto político, huele a podrido".

"Somos un muerto civil, hoy estaba pensando cuando venía a la radio como es un argentino tipo".

El editorial de Baby Etchecopar