Día internacional del beso: ¿cuánto duro el "chape" más largo del mundo?

Los enamorados pegaron los labios de forma constante en un evento organizado por Ripley's Believe It or Not! e incluso tuvieron que permanecer juntos cuando necesitaban ir al baño con los árbitros del concurso. La pareja ganó dinero en efectivo y anillos de diamantes en ambas oportunidades.

Las reglas de Guinness para este récord específico son estrictas: los labios de los amantes no pueden separarse en ningún momento. Solo se les permite beber con sorbetes mientras se besan. La más difícil, además, es que no pueden dormir ni sentarse.

Además, los participantes tenían que demostrar que estaban casados o eran una "verdadera pareja" a través de un certificado de matrimonio o una carta de los padres.

Anteriormente, la organización mundial Guinness había certificado un beso de 32 horas 7 minutos protagonizado por Nikola Matovic y Kristina Reinhart en Alemania, en 2009. También existe un récord mundial Guinness logrado en el mismo país europeo por el mayor tiempo para besar un auto 32 horas por un grupo de nueve personas.

Dia internacional del beso: ¿cuál es el origen del beso?

Las teorías sobre el origen de beso son diversas. Para algunos, la acción comenzó como resultado de la lactancia o incluso más atrás, cuando los homínidos alimentaban a sus crías a través de la boca.

Las pruebas más antiguas sobre los besos se encontraron en La India. Allí aparecieron figuras de seres realizando esta acción, talladas en las piedras de algunos templos.

Los beneficios de besar

Dar hoy y en cualquier fecha del calendario un beso trae consigo una lista de beneficios: libera hormonas que producen felicidad, reduce el estrés, mejora nuestra autoestima y puedes quemar de 2 a 26 calorías por minuto dependiendo de cuán apasionado sea ese beso.