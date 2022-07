Divas Play y OnlyFans: el debate sobre las plataformas donde se muestran las famosas

Con su exposición empezaron los comentarios respecto de por qué la actriz y conductora decidió subir contenido donde posa en ropa interior diminuta o, incluso, completamente desnuda. Ella contestó sin vueltas: "Hay personas que prefieren que adores a Hitler a que te muestres como sexual".

Días atrás Cinthia Fernández contó las razones por las que abrió un perfil en la misma plataforma. En el programa LAM, aseguró que sus razones fueron económicas. "Ángel (De Brito) sabe, yo no lo quería hacer, pero yo necesito la guita, soy muy sincera...".

Cinthia Fernández

Cuánto gana una chica en promedio en OnlyFans y Divas Play

El auge de ambas plataformas crece en los principales motores de búsqueda de la web. Para convertirse en generadoras de contenido a las llamadas "webstars" les alcanza con armar un perfil, crear el material erótico y subirlo. En la plataforma se explica ese paso a paso.

Para las webstars el servicio tiene un atractivo particular en los tiempos que corren: se cobra en dólares. Quien sube el contenido define el valor de lo que ofrece. Los montos parten de los 10 dólares. Quienes tienen menos de 30 seguidores obtienen el 50% de las ganancias. Con más de 30 adquieren el 60%. El dinero se les acredita a cada generadora de contenidos en su cuenta bancaria.

Además, cada webstar maneja su propio contenido: pueden agregarlo o bajarlo. Así buscan sumar seguidores. "El negocio que existe alrededor del deseo va resignificándose y también adaptándose a los tiempos que corren, marketing y redes mediante", dice a A24.com Karina Noriega, escritora y editora de la revista Gente.

Quiénes están en Divas Play y OnlyFans

“Te invito a entrar a mi mundo de fantasías. Fotos y videos exclusivos cada semana”, propone Adabel Guerrero, otra de las famosas que ofrece contenido en Divas Play. La bailarina ya subía contenido en su cuenta de Instagram, donde tiene un millón 200 mil seguidores. Se acercó a la plataforma luego de consultarlo con Florencia Peña y otras figuras.

Adabel Guerrero Divas Play.png

Tiempo atrás se habían filtrado fotos suyas por las que no recibía dinero. El subir material le abrió la chance de sacar rédito a ese contenido que piensa y produce. Y los suscriptores lo consumen. Aunque entre los perfiles hay cada vez más famosas, la mayoría de quienes ofrecen este contenido son desconocidas que buscan generar ingresos.

El éxito de estos sitios es un emergente de los tiempos que corren. "Estamos atravesados por la tecnología y la importancia de la imagen. Tenemos acceso a producir imágenes y registro de todo lo que hacemos y de mostrarlo en las redes sociales", dice Laura Milano, doctora en Ciencias Sociales, becaria del Conicet y autora del libro "El dedo en el porno".

only fans.jpg

Ese contexto da señales de por qué crecen tanto los consumos y audiencias de las plataformas como Divas Play y OnlyFans". "Hay un exhibicionismo y voyeurismo permanente de lo que comemos, dónde salimos, lo que queremos que vean de nosotros en las redes. Nuestra sexualidad también está atravesada por este lugar central que le damos a la imagen, con la posibilidad de mostrar y ser mostrado", agrega Milano.

Para Noriega, "Esta es una fase postpandémica. Luego de que el deseo quedara tanto tiempo aplastado, relegado, 'prohibido' (por la necesaria distancia) y subestimado, metafóricamente hablando, ahora el mercado por un lado explota ese negocio rascando la olla de 'lo virtual' (deseando acaso invocar a un Netflix de lo íntimo y de las membresías exclusivas)".

Qué posturas se debaten

"Yo las únicas explicaciones que tengo que dar en la vida es cuando haga algo que le afecte a alguien. Pero cuando tiene que ver con mi vida, no tengo que dar explicaciones", disparaba Flor Peña ante sus detractores. "Yo soy muy libre con mi cuerpo, ya se dieron cuenta: dos fotos vestidas y ocho en culo. Esto soy, soy un culo, una mamá, una actriz, una actriz que canta, una actriz que baila... Soy tantas cosas que también soy un culo. Y mientras tenga ganas de mostrarlo, lo mostraré".

Para Cinthia Fernández las razones para subir este contenido son otras: "Yo toda la vida dije que me arrepentía de mostrar la cola, porque sé que le voy a tener que explicar a mis hijas, pero después mi realidad es que necesito la guita, mantengo toda mi casa, tengo muchísimos gastos y mi situación es lo quiero hacer porque necesito la guita, después no sé cuanto tiempo lo vaya a hacer".

Cinthia Fernánde desnuda en el baño Divas.jpg

La bailarina no cree que otras celebrities tengan un perfil la plataforma por otras razones: "Todas lo hacen por la guita... A mí me da vergüenza, yo lo hago por la guita, no te la voy a caretear. Es como un laburo, trabajo de sexy.", dijo a LAM.

Noriega considera: "se les vende a las mujeres una falsa idea de libertad y se reproducen más 'mensajes de señalador' de amor propio porque nos falta más terapia y menos tiempo en Instagram y en connivencia con los filtros". Pero hace una salvedad: "La noticia, creo, es que las mujeres que deciden mostrar sus cuerpos no transaccionan con el patriarcado; sólo actúan suponiendo que le hacen una trampa".

Cómo es el modelo de negocio

Flor Peña

Con sede en Londres, OnlyFans se lanzó en 2015 cuando ponía en contacto a distintos influencers con sus seguidores. Pero dos años después se redireccionó hacia el contenido para mayores de 18. Allí celebrities y desconocidos suben contenido erótico e incluso, de sexo explícito a cambio de dinero. También se pueden obtener contenidos especiales con pagos extra.

Cada suscriptor paga una tarifa mensual para ver lo que publican quienes elige seguir. OnlyFans paga al creador el 80 % de las tarifas cobradas, y retiene el 20 % restante. Se la considera dentro de la conocida como gig economy, o economía de plataformas.

La actriz, cantante y modelo Bella Thorne es una de las caras más conocidas de la plataforma y recaudó un millón de dólares en una semana. Desde influencers hasta atletas decidieron abrir sus cuentas para ofrecer fotos y videos.

Entre las mujeres argentinas que forman parte de sus creadoras de contenido está Candelaria Tinelli, quien abrió un perfil semanas atrás.

Candelaria Tinelli sexy.png

Por su parte, Florencia Peña es categórica: "No pueden encasillarme, creen que si soy una actriz relativamente seria, no debería hacer eso. Y si me muestro desnuda soy una prostituta y así tratan de encasillarnos a las mujeres, en esos lugares. Yo no soy de ningún lugar, estoy en todos y en ninguno".