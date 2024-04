Luis Juez aseguró que el aumento a los senadores fue un "bochorno" y cruzó a Martín Lousteau

A pesar de haber votado en contra del incremento, Juez se defendió de las críticas y dijo que "me pusieron en un lugar incómodo" al compararlo con los senadores que aprobaron el aumento salarial, que superó el 160 por ciento y generó un rechazo generalizado.

No obstante, ratificó su postura al presentar un pedido "para retrotraer la situación y la vamos a debatir. A mí no me van a encontrar el mes próximo con ese aumento".

Juez denunció, además, la falta de empatía mostrada durante la votación, especialmente en un contexto donde hay sectores de la población que enfrentan dificultades económicas.

"Fue un bochorno, lo hicieron en 48 segundos, mostraron una falta de empatía tremenda en un país donde hay gente que no come, o no puede pagar la escuela o la prepaga. Y los que trabajan, la mitad son pobres y la otra está en negro", expresó.

También, admitió su arrepentimiento por no haber actuado con mayor rapidez para detener la votación: "Me faltaron milésimas de segundo para reaccionar y parar todo. Me arrepiento y lo digo. Pero no presté mi consentimiento para discutir este mamarracho".

Concluyendo, enfatizó en la necesidad de estar al lado de la gente y en la falta de autoridad moral para llevar adelante decisiones de este tipo, especialmente en un contexto de necesidades y dificultades palpables para amplios sectores de la sociedad.

Por otro lado, Juez cruzó a Martín Lousteau, quien este viernes había defendido el aumento. “Es un problema de Lousteau, que se haga tuitero de Milei o que le quite el lugar a Adorni y se convierta en vocero del Presidente", sostuvo Juez.

"De esta forma, de esta manera, con esta oscuridad y falta de transparencia, no es la forma con la que podemos tener autoridad para pararnos frente a los problemas que tiene la Argentina. No me meto con el bolsillo de nadie, pero que nadie se meta con mi honor”, expresó, en diálogo con Radio Mitre.

Martín Lousteau defendió el aumento a los senadores

El radical Martín Lousteau defendió este viernes el aumento que se otorgaron ayer los senadores, cuyo sueldo en bruto superará los 7 millones de pesos en junio ($4,5 millones netos).

"No me parece bien que el vocero del Presidente (Manuel Adorni) gane tres veces más que un senador. Que todos estos tuiteros nombrados ganen más que un senador. No me parece bien que un senador gane lo mismo que un cajero de un banco", planteó en Radio con Vos.

En su descargo, el economista aseguró que el incremento "estaba acordado" por los legisladores. "Todos los presidentes de bloque se sentaron y dijeron 'vamos a hacer esto'. Claro que estaba acordado y uno de La Libertad Avanza firmó el proyecto (el sanjuanino Bruno Olivera Lucero)"