Taylor Swift y su disco más picante con dardos a su ex, Joe Alwyn

Y en este caso, la estadounidense vuelve a hacer catarsis sobre su vida personal a través de sus letras. Y si bien se cuela entre las composiciones una que habla de su relación con Travis Kelce, el deportista con el que actualmente vive un romance, lo cierto es que llama poderosamente la atención la que claramente está dirigida a su ex, Joe Alwyn.

Taylor Swift disco.jpg

Y es precisamente la canción que le da nombre al álbum, The Tortured Poets Department, en clara referencia al nombre del chat que Alwyn tenía con sus amigos: The Tortured Man Club. Ya en la presentación del álbum, Taylor lo describió como "una antología que refleja eventos, opiniones y sentimientos de un momento fugaz y fatalista en el tiempo, uno que fue a la vez sensacional y doloroso".

En tanto, dejó en claro que "este período ya ha terminado y el capítulo está cerrado y tapiado". Y aseguró que "no hay nada que vengar, ni cuentas que ajustar una vez que las heridas han sanado (…) Creo firmemente que nuestras lágrimas se vuelven sagradas en forma de tinta. Una vez que hayamos contado nuestra historia más triste, podremos liberarnos de ella. Y luego lo único que queda es la poesía torturada".

Taylor Swift y ex novio.1jpg.jpg

Las canciones de Taylor Swift dedicadas a su ex

Pero claro que no sólo reflejó sus sentimientos tras la ruptura con Alwyn en una sola canción. Porque también lo hizo en "So long, London", donde Taylor Swift entona "Hasta luego, Londres, encontrarás a alguien". Se trata de una suerte de despedida de la ciudad en la que se instaló durante su noviazgo con el actor británico y de la que se fue tras la ruptura: "Dejé todo lo que conocía, tú me dejaste en la casa junto al páramo".

En tanto, en "Loml" la cantante pareciera desmentir los rumores de compromiso que enfrentaron con Joe en varias oportunidades. Según la letra de esta canción, nunca se lo habrían ni siquiera planteado. "Me hablaste en privado / anillos que hablan y cunas que hablan / ojalá pudiera olvidar cómo casi lo tuvimos todo", dice en uno de los pasajes de la melodía.

Taylor Swift 1.jpg

Por otro lado, en "I Can Do it With a Broken Heart" Taylor hace saber que cuando arrancó su tour 2023, semanas antes de romper con el actor, no atravesaba su mejor momento si bien siempre lo dio todo arriba de los escenarios. "Luces, cámara, sonrisa / incluso aunque te quieras morir (…) Me rompía en pedazos mientras el público coreaba ‘más’", expresa en la letra.

Asimismo, en "The Smallest Man Who Ever Lived", Taylor vuelve a abrir su corazón para, de alguna manera, contar cómo y cuánto la afectó la ruptura con Joe. "Ni siquiera quiero que vuelvas, solo quiero saber, si el objetivo era apagar mi brillante verano", dispara contundente.