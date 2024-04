El tenso cruce de Cinthia Fernández con Fernanda Iglesias en LAM: "Luchaba por mis derechos"

Pero en ese preciso instante, la periodista Fernanda Iglesias le planteó: “Tus hijas ya tenían el techo porque ya vivían ahí. (…) Él no invadió la casa, vos ya la tenías. ¿Vos te quejabas porque no recibías la cuota alimentaria?”, y la picante respuesta de Cinthia no se hizo esperar.

El fin del proceso judicial con Matías Defederico - captura LAM.jpg

“Te recomiendo que hables bien porque no es que me quejaba. Yo luchaba por los derechos de mis hijas, es muy distinto”, señaló Fernández visiblemente molesta. Acto seguido, Iglesias repreguntó cómo haría para mantenerse entonces.

“Venía manteniendo a mis hijas sola, no me cambia en nada. Lo que tengo ahora es un mejor panorama para mis hijas”, volvió a responder contundente la mamá de Charis, Bella y Francesca Defederico, frente al apoyo del resto de las angelitas.

Fue allí que intervino Yanina Latorre para darle la derecha a la bailarina frente a la periodista. “Ese es el error tuyo. Ella no se quejaba, ella reclamaba un derecho, nunca en la vida le dio un peso y las mantuvo sola hasta hoy. Ahora la casa es de ella. (…) Es excelente el arreglo”, cerró tajante la mujer del exfutbolista.

Embed

Las lágrimas de Cinthia Fernández por el final de su conflicto judicial con Matías Defederico: "Orgullosa de mí"

Cinthia Fernández se emocionó hasta las lágrimas tras el final de su largo conflicto judicial con el ex futbolista Matías Defederico, padre de sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca.

La panelista compartió con sus seguidores de Instagram la emoción de haber logrado un acuerdo final y en el video se la ve también acompañada y contenida por su abogado Roberto Castillo, con quien está envuelta en rumores de romance.

"Quiero contarles que hoy mi lucha llegó a su fin, después de muchos años de pelearla, en los que pasé por todo el repertorio de cosas malas que puede pasar una mujer que lucha por los derechos de sus hijos se terminó", comenzó su emotivo posteo en redes, donde en el final festeja tomando champagne.

cinthia fernandez fin conflicto judicial matias defederico.jpg

"El responsable es él, Roberto Castillo, el hombre que se cargó como pocos mi caso, que logró un precedente histórico en la Justicia que es conseguir la figura de “alimentos futuros hasta la mayoría de edad. Un tipo más soñador, luchador y apasionado que yo, que dijo: ‘esto algún día tiene que cambiarse y yo lo voy a lograr’", continuó destacando la labor de su letrado.

Y siguió a puro elogio: "Una justicia que lo escuchó y empezó a abrir la cabeza y él transformó el curso de esta causa y las que vendrán. Una luz de esperanza en el camino de esas 7 de cada 10 mujeres que quedan solas con todo".

Embed

"Para muchos fui loca, de vividora, de quilombera, insoportable, monotemática, la llorona por guita; para otros soy esta, la que deja el futuro de sus hijas asegurado. La que logró lo que nadie pensaba, la que nunca se rindió. Estoy muy orgullosa de mí", comentó Cinthia Fernández.

Y cerró: "Gracias a mi mamá, mis hijas, mis amigos, mi abogado y todo su equipo que aguantaron mi angustia y me ayudaron a cuidar lo que más amo en esta vida. Y este gracias también es para mí, me siento muy orgullosa de lo que soy y logré".