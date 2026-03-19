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El cruce de Eduardo Feinmann con una trabajadora del Servicio Meteorológico: "No pegan una"

Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional denunciaron recortes y posibles cesantías de hasta 300 empleados. El periodista Eduardo Feinmann cuestionó la precisión del pronóstico.

El cruce de Eduardo Feinmann con una trabajadora del Servicio Meteorológico: No pegan una

Una protesta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para reclamar por "recortes" y "despidos" de "alrededor de entre 250 y 300 personas" que se llevarían adelante en el organismo, derivó en un cruce entre una delegada de ATE, Ana Saralegui, y el periodista Eduardo Feinmann por el funcionamiento del pronóstico.

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"Alrededor de 250 y 300 personas quieren despedir", afirmó la meteoróloga Ana Saralegui sobre un total de casi 800 trabajadores. "Es un recorte muy grande. Yo digo que nos están cortando las piernas. Es un vaciamiento encubierto porque lo que más quieren atacar son las estaciones meteorológicas que es donde se hace la medición y se obtiene el dato clave con el que se realizan los pronósticos", explicó la delegada ante la consulta de Feinmann sobre el motivo del "Paraguazo" que protagonizaron los empleados del SMN en Palermo esta tarde.

Embed - EL FUERTE CRUCE DE FEINMANN CON UNA METEORÓLOGA EN MEDIO DE UNA PROTESTA POR RECORTES Y DESPIDOS

La trabajadora explicó que se enteraron de los despidos que el Gobierno nacional llevaría adelante luego de una visita de las autoridades del Ministerio de Modernización al SMN. "Lo que nos dijeron las autoridades que 'Acá había que despedir'. Primero dijeron un número de 500 personas, ahora lo están acortando un poco, pero si van a despedir a 250 nos dejan sin poder trabajar, que ahora ya estamos con el mínimo de personal", rechazó.

"Hay gente que está haciendo horas extras sin cobrarlas porque en nuestro escalafón, según la letra que tenés, no podés cobrar la hora extra pero sí tenés que hacer el turno igual", argumentó Saralegui sobre la situación en la que se encuentran los trabajadores y expresó que "nos quieren despedir porque Milei fue muy claro: es un topo dentro del Estado que lo quiere destruir".

En esa línea, recapituló: "Intentaron cerrarnos, intentaron fusionarnos y como no pudieron ahora vienen por el vaciamiento. La verdad es que es un tema muy peligroso, la misión del servicio es cuidar la vida de las personas y sus bienes. Con un pronóstico débil porque cada vez tenés menos datos, ese pronóstico va a ser cada vez peor y vamos a poner en riesgo la vida de las personas".

El cruce de Feinmann con una trabajadora estatal

En ese punto, Feinmann intervino para señalarle a la delegada gremial: "Hace añares que los pronósticos son débiles, no pegan una".

"Cuando dicen que sale el sol, llueve. Cuando dice que llueve, cae granizo. El otro día dijeron va a haber una tormenta, hubo prácticamente un tornado que pasó por Buenos Aires y la Capital. En los Estados Unidos y en Europa a uno le dicen a las dos de la tarde va a llover, y llueve. Pero ustedes hace años que con el Servicio Meteorológico Nacional y popular no pegan una", recriminó.

"No sé sobre qué estadística usted se basa. Lo que sí que cuando el pronóstico es certero, no se va a acordar de nosotros", le contestó la meteoróloga.

Feinmann entonces replicó que "no uso el pronóstico de ustedes porque no pegan uno. Por eso, uso uno que es australiano o uno que es norteamericano".

Sin embargo, la delegada sindical señaló que "esos pronósticos también usan nuestros datos".

Feinmann, sin embargo, insistió en que "cuando entro en esas aplicaciones el pronóstico es perfecto, cuando uso el nacional y popular o escucho los pronósticos de ustedes la verdad, no pegan una".

La trabajadora recordó las trágicas tormentas que azotaron a Bahía Blanca en los últimos años. "Cuando fue lo de Bahía Blanca ahí se acuerda. Ya sé que lo toma a broma", objetó mientras Feinmann agregó que "la verdad que hacen un trabajo horrible".

"Cuando hacemos una alerta, hacemos un protocolo con Defensa Civil. Por ejemplo, gracias a eso muchos municipios también tienen su propio protocolo. Con la alerta que lanzamos en Bahía Blanca se evitó la muerte de muchísimas personas. Lamento que usted eso no lo vea, pero a nosotros nos importa eso. Será gracioso, pero a nosotros lo que nos importa es la vida de las personas y ahí no hay chiste que valga", completó Saralegui.

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