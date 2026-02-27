El repudio de Feinmann al senador Soria por burlarse del minuto de silencio hacia las víctimas de delitos cometidos por menores

Además, consideró que escuchar al ex ministro de Justicia "es lamentable" y remarcó que "no podemos esperar otra cosa de alguien con sus ideales".

La senadora Carolina Losada también confesó que el accionar de Soria la "shockeo" y lo tildó de "miserable". "Decir eso sabiendo que las familias de las víctimas estaban escuchando era de los más humillantes para las víctimas, era de los más cruel. Toda la sesión fue cruel para ellos", repudió.

La sanción de la ley para Romina Monzón y el recuerdo de Jere

"Es agridulce el momento porque se logró algo inmenso, algo enorme que se debía haber resuelto hace mucho tiempo. Era una deuda pendiente para con las víctimas, enorme. Es muy triste que no sea aplicable para los homicidas de mi hijo", compartió Romina Monzón sus sensaciones tras la sanción definitiva de la ley y señaló que " es el legado de Jere para intentar que su muerte no sea en vano".

"Es que es enorme porque llegamos hasta el estrato más alto y sigue sin haber justicia para Jere", indicó al hacer referencia al principio de no retroactividad de las leyes, que corren hacia adelante y que no aplican para los casos ya ocurridos.

Sin embargo, valoró que la sanción de la normativa "es algo que necesitábamos las víctimas, son muchísimos los cambios que favorecen a las madres y a las víctimas". "Si se hubiesen votado antes, se hubiesen evitado muchísimas cosas. La mitad de familiares de víctimas que estábamos ahí, quizás no hubiéramos que tenido que estar en este espacio", evaluó.