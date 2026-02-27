En vivo Radio La Red
Política
Soria
Víctimas
SENADO

El repudio de Feinmann al senador Soria por burlarse del minuto de silencio hacia las víctimas de delitos cometidos por menores

El periodista de A24 dialogó con la madre de Jeremías Monzón, asesinado brutalmente por tres menores de edad, y coincidieron en repudiar el accionar del senador de Unión por la Patria, Martín Soria.

El repudio de Feinmann al senador Soria por burlarse del minuto de silencio hacia las víctimas de delitos cometidos por menores

Después de la sanción de las modificaciones en el Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad desde los 16 a los 14 años, Eduardo Feinmann dialogó con Romina Monzón, madre de Jeremías, el joven adolescente asesinado de forma brutal por tres conocidos menores de edad. Durante la entrevista, ambos coincidieron en repudiar el accionar en la Cámara alta de Martín Soria, quien minutos antes había tildado de "show" el pedido de minuto de silencio que había hecho la legisladora Patricia Bullrich en memoria de las víctimas de delitos cometidos por menores de edad.

Leé también Patricia Bullrich recibirá a la familia de Jeremías Monzón, el joven asesinado por tres adolescentes en Santa Fe
Patricia Bullrich recibirá a la familia de Jeremías Monzón, el joven asesinado por tres adolescentes en Santa Fe. 
Antes de que se vote y que se apruebe definitivamente la nueva Ley Penal Juvenil, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, solicitó una moción para brindar un minuto de silencio en homenaje a las víctimas y familiares de delitos que cometieron menores de edad.

"A mí me pegó de lleno en el medio del pecho, para el senador Soria ese minuto de silencio para las víctimas fue un show", lamentó Feinmann en diálogo con Romina Monzón y con la senadora Carolina Losada.

"Escucharlo a Soria diciendo lo que dijo con un nivel de impunidad, faltándonos el respeto a las víctimas sobre todo a todos los argentinos. Todas las interrupciones, todo el cinismo, todo lo que no suma y que lo caracteriza. Que hace que Argentina se haya atrasado tanto en los 15 años que ellos estuvieron al poder", rechazó Romina Monzón el comportamiento de Soria al hacer alusión a los gobiernos kirchneristas de los que participó Soria.

Además, consideró que escuchar al ex ministro de Justicia "es lamentable" y remarcó que "no podemos esperar otra cosa de alguien con sus ideales".

La senadora Carolina Losada también confesó que el accionar de Soria la "shockeo" y lo tildó de "miserable". "Decir eso sabiendo que las familias de las víctimas estaban escuchando era de los más humillantes para las víctimas, era de los más cruel. Toda la sesión fue cruel para ellos", repudió.

La sanción de la ley para Romina Monzón y el recuerdo de Jere

"Es agridulce el momento porque se logró algo inmenso, algo enorme que se debía haber resuelto hace mucho tiempo. Era una deuda pendiente para con las víctimas, enorme. Es muy triste que no sea aplicable para los homicidas de mi hijo", compartió Romina Monzón sus sensaciones tras la sanción definitiva de la ley y señaló que " es el legado de Jere para intentar que su muerte no sea en vano".

"Es que es enorme porque llegamos hasta el estrato más alto y sigue sin haber justicia para Jere", indicó al hacer referencia al principio de no retroactividad de las leyes, que corren hacia adelante y que no aplican para los casos ya ocurridos.

Sin embargo, valoró que la sanción de la normativa "es algo que necesitábamos las víctimas, son muchísimos los cambios que favorecen a las madres y a las víctimas". "Si se hubiesen votado antes, se hubiesen evitado muchísimas cosas. La mitad de familiares de víctimas que estábamos ahí, quizás no hubiéramos que tenido que estar en este espacio", evaluó.

