El fiscal Rívolo rechazó la denuncia de Victoria Villarruel contra Feinmann y Rossi por inexistencia de delito

En el mismo expediente, también se encuentra denunciado el diputado nacional y ex ministro de Defensa Luis Petri.

Las respuestas de Feinmann y Rossi

Durante el pase televisivo del programa de Pablo Rossi y Eduardo Feinmann, los periodistas de A24 se refirieron a la denuncia en su contra.

"Ocho años pide Villarroel, ocho años de prisión para nosotros. Yo creo que por ahí el puede que baje el martillo en seis. No tenemos antecedentes. Pero nos vamos a tener que comer seis años de prisión. A lo mejor con buena conducta, dos tercios. En cuatro salimos pero cuatro nos comemos", bromeó Feinmann con Rossi al hablar de la denuncia en su contra.

Feinmann continuó con la ironía respecto a una supuesta condena: "Yo acepto domiciliaria con tobillera. Puede ser acá, en el estudio directamente, y nos quedamos a dormir ahí atrás, o en Radio Mitre. Yo hago el programa desde ahí y no hay ningún problema" ,

"Villaruel sostiene que las expresiones emitidas trascienden el ámbito del análisis periodístico de opinión política y configuran imputaciones falsas que afectan su honor personal y su investidura institucional como vicepresidente de la Nación y presidente del Senado", leyó Feinmann parte de la denuncia en su contra e señaló que los periodistas dijeron que "junto a la Unión Cívica Radical se habría quedado con todos los cargos del Senado".

"¡Qué imputación jodida! La p... que lo parió. Esa información la traje yo. Así que de eso me hago cargo. Es todo mío. Señor juez, señor fiscal, eso es mío. Saco de la responsabilidad al señor Rossi", lanzó Feinmann y continuó con la lectura del expediente. "Además dice que esa situación habría constituido un golpe político de Villarruel contra Karina Milei y el presidente Javier Milei", leyó y retrucó que esa "expresión" la usó el propio presidente Javier Milei.

Después se refirió a la parte de la denuncia en la que se encuentra nombrado Rossi: "Habría habría hecho un juego de palabras respecto del nombre de Villarruel, señalándola que se trata de una victoria pírrica".

"El poder de imaginación de esta mujer", reprochó Rossi y apuntó contra los abogados de la vicepresidenta. "Vayan y busquen la historia del general Pirro, por favor. Historia pura. Un poquito, un poquito de formación. Una victoria pírrica es una victoria que termina siendo o pareciéndose a una derrota. Una victoria pequeñita, insignificante", explicó.

En otro pasaje de la denuncia, Villarruel señaló que en pantalla apareció una una fotografía junto al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, tomado durante una visita reciente a la provincia de La Rioja. En ese momento, según Villarruel, la habrían tildado de "golpista".

"El golpista era Quintela. Yo no sé quién le habrá hecho esta interpretación de texto. Ahí veo que hace falta un poquito más de entrenamiento en comprensión de texto. Texto escrito, interpretación televisiva", rechazó Rossi

Feinmann por su parte, consideró que Villarruel con la denuncia no tuvo en cuenta la Constitución Nacional y se comportó "violando la libertad de prensa y expresión en la república argentina".

La vía judicial por la "falsa denuncia"

"Yo no sé vos, yo iría por una falsa denuncia", le dijo Feinmann a Rossi después de comentar al aire que el fiscal había rechazado la denuncia de Villarruel en contra de los periodistas.

"Lo está diciendo el fiscal. Nos ha hecho una imputación calumniosa, pero además con una falta de comprensión", resumió Rossi y manifestó que la funcionaria "y todo el grupo que la asesora ignoran cuestiones elementales de la libertad de expresión, de fallos anteriores de la Corte Suprema de Justicia".

"Vamos a hacer una cosa. Vamos a la justicia civil, Villarruel. Vamos a la justicia civil, a ver quién lo gana. A ver quién pone plata del bolsillo", retó Feinmann a Villarruel a llevar la denuncia al foro correspondiente.