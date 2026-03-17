Eduardo Feinmann explotó contra Matías Bertolotti y lo destrozó en vivo: "No me escribas más"

“Me tenés que decir que va a llover en el momento que tiene que llover. Estos tipos, la verdad, son impresentables”, disparó.

En otro tramo, se dirigió directamente a Bertolotti: “No me escribas más, Bertolotti. No me escribas más. No me expliques más, no me digas más nada. El día que empieces a pegar los pronósticos...”.

Por último, cerró con una frase lapidaria: “Pero anticipale a la ciudadanía lo que va a pasar, porque para eso están. Payasos meteorólogos”.

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Qué le dijo Eduardo Feinmann a Matías Bertolotti tras su polémica crítica a la peregrinación a Luján

El meteorólogo de TN y El Trece, Matías Bertolotti, quedó en el centro de la tormenta mediática tras calificar de “denigrante” la caminata hacia la Basílica de Luján bajo el temporal del fin de semana. Sus palabras desataron una catarata de críticas en redes sociales y en la televisión, con Eduardo Feinmann entre los más duros: aseguró que el comentario “ofendió a millones de católicos” y lo calificó de “repudiable”.

El episodio se originó cuando Bertolotti analizaba el temporal que afectó a varias provincias. En ese contexto, se refirió a los fieles que cumplieron con la tradicional peregrinación pese al mal clima: “Después llegaron las tormentas, que en algunos lugares fueron fuertes. La verdad que lo de la peregrinación a Luján... fue denigrante lo que hicieron, es terrible”. Ante la reacción inmediata, el meteorólogo publicó un extenso descargo en X para aclarar su postura: “Cuando utilicé la palabra ‘denigrar’ me refería a las autoridades que debían cuidar la peregrinación, nunca a los peregrinos”.

En sus mensajes posteriores, insistió en que su preocupación era la seguridad de la gente frente a las alertas meteorológicas: “Vuelvo a decir lo mismo... una creencia no puede estar por encima de una alerta naranja. La caminata nocturna se tenía que suspender por los peligros que implicaba, se inundó, hubo gente con hipotermia y un rayo podría haber generado un desastre”, escribió. Además, defendió su trabajo y el rol de los meteorólogos: “La fe nunca puede estar por encima de tu vida, por más que aparezcan boludos a bardear con el pronóstico, nosotros estudiamos justamente para informar sobre eventos severos”.

El especialista también subrayó que en otros países se prioriza la seguridad: “En países serios y responsables se suspende todo”, dijo, y celebró que “gracias a Dios no hubo muertos, sí muchos atendidos”. Como ejemplo, recordó que “las maratones en la ciudad de Buenos Aires se suspendieron ya desde el viernes”.

Finalmente, minimizó los insultos recibidos en redes sociales y cerró con ironía: “Igual, los insultos me los paso por los...”. Lo que comenzó como una advertencia sobre los riesgos climáticos terminó generando un debate más amplio sobre los límites entre la fe, la responsabilidad institucional y la comunicación pública.