El editorial de Baby Etchecopar: "Hartazgo"

"El país después de hoy sigue. Es un día terrible, donde se nos terminó la libertad. Pero se lo tomaron como si fuera de ellos".

"Máximo Kirchner, un tipo que es hijo de una mujer que nunca fue montonera, llegó como un ídolo. Los 40.000 que estaban en la plaza son todos de los kirchner. De esos, 39.000 son pibes jóvenes, ¿qué futuro tienen? ¿qué esperanza tienen con Máximo"

"Entre todos no hacés una. El problema es que toda esa gente que va a la plaza no tienen futuro. Cuando vuelven en el micro, vuelven a la miseria".

"En un momento Cristina dijo 'podría haber sido yo la que desaparecía'. No, usted nunca fue montonera. Máximo es rico, la hermanita tenía 6 millones en el banco."

"Dejar que La Cámpora tome la calle, me parece que no es tener agallas, Larreta. Por mucho menos perdieron las elecciones con Macri".

El editorial completo de Baby Etchecopar