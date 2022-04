El editorial de Viviana Canosa: "Siga el baile, siga el baile"

“Ahora Cristina va por la Corte. Cristina avanza en el Senado para modificar la Corte Suprema. Quiere aumentar la cantidad de miembros de 5 a 9. Así seguro que sería absuelta en todas las causas”. “Ahora Cristina va por la Corte. Cristina avanza en el Senado para modificar la Corte Suprema. Quiere aumentar la cantidad de miembros de 5 a 9. Así seguro que sería absuelta en todas las causas”.

"Que lástima que la reina de Tolosa no pueda tener empatía con los problemas de la gente. Ella baila sola. Siempre está mirándose el ombligo en un país con 50 % de pobreza y 70% de inflación".

"La prioridad del kirchnerismo es la impunidad. La grieta es moral. Ni siquiera en su partido vieron con buenos ojos la 'jugada inesperada' de Cristina".

"Se puede decir que Cristina es un 'bombón asesino'. Como los de Yiya Murano. Cristina con su bombón te seduce, te envenena y te mata".

"El partido judicial ya sabe que el Frente de Todos (contra todos) no va a gobernar en el 2023. Es más, posiblemente ni siquiera llegue al Mundial. Se estarían divorciando antes".

"Si le aseguras impunidad, Cristina es capaz de bailar en el caño. El narcisismo de Cristina es insoportable, es fría egocéntrica y cero empática, pero armó un relato que millones de argentinos compraron".

"Yo lo vote a Néstor. Para mí hizo un buen gobierno, gracias a la soja, pero un buen gobierno. Cuando me di cuenta del nivel de corrupción ya no los podía votar. Los argentinos tenemos una relación tóxica con el kirchnerismo".

