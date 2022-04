El editorial de Viviana Canosa: "Perdieron el control"

“Alberto y Cristina ya perdieron el control. Cristina perdió el control de la Justicia. Cristina perdió el control de todo. Cada día se levanta pensando a quien puede traicionar. El único que tiene el control es Dios. Fuera de Dios no existe nada, eso debería saberlo la reina de Tolosa”. “Alberto y Cristina ya perdieron el control. Cristina perdió el control de la Justicia. Cristina perdió el control de todo. Cada día se levanta pensando a quien puede traicionar. El único que tiene el control es Dios. Fuera de Dios no existe nada, eso debería saberlo la reina de Tolosa”.

"Lo más loco es que el presidente se acaba de postular para el 2023. El presidente está perdiendo el control. No entiendo para que quiere ser presidente en el 2023 si está gobernando ahora y está haciendo todo como el orto".

"La que me enteré que esté perdiendo la cabeza por un hombre es Cristina. El hombre que no la deja dormir. El hombre que la confunde es Rosatti. No nos olvidemos que Rosatti fue ministro de Néstor Kirchner, ahora es el mayor enemigo que tiene Cristina. Estoy harta de escuchar que lo de Cristina es una jugada maestra. Una jugada maestra sería que baje la inflación o la pobreza. Lo que hizo Cristina es lo de siempre, una maldad más".

"La historia te va a juzgar. Tanto daño que le hiciste al país no puede quedar impune. Te choreaste todo. Hicieron de la Argentina tierra arrasada. Tenemos 25 millones de personas cobrando alguno de los 182 planes sociales. En el Estado trabajan unos 4 millones y medio. Somos apenas 6 millones de trabajadores privados y productivos manteniendo a casi 30 millones de improductivos en un país de 45 millones de personas".

"Aníbal te hacés el macho con el campo que se manifiesta un sábado para no joder a nadie, pero con los piqueteros se te llena el culo de preguntas. Tengo los ovarios al plato con los piquetes y los acampes".

Mirá el editorial de Viviana Canosa