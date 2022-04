El editorial de Viviana Canosa: "Cristina es como Bilardo, son los reyes de la trampa"

“Nadie puede negar que Cristina fuma abajo del agua, es brillante para el mal. Ordenó partir el bloque del senado para quedarse con un lugar más en el Consejo de la Magistratura. Les importa un carajo la Justicia, sólo quieren impunidad para ‘La jefa’”. “Nadie puede negar que Cristina fuma abajo del agua, es brillante para el mal. Ordenó partir el bloque del senado para quedarse con un lugar más en el Consejo de la Magistratura. Les importa un carajo la Justicia, sólo quieren impunidad para ‘La jefa’”.

"Todo lo que hacen para cubrirle el culo a Cristina me parece demasiado. Nos gobiernan delincuentes con el culo sucio. ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir? Está claro que solo volvió por los fueros. A ella sólo le interesa no ir presa. Sólo busca la impunidad".

"Manzur usted sabe que esto es tan legal como el bidón con vomitivos de Bilardo en el mundial 90. Cristina es como Bilardo son los reyes de la trampa. Para ellos el fin justifica los medios".

"Con el kirchnerismo no se dialoga, no se negocia, solo sirve destruirlo. Si esté a punto de caer hay que soltarle la mano y contemplar el derrumbe".

"La oposición tiene que dejar de ser tibia y abandonar los buenos modales, si no Cristina se los come en un pancho".

