El emotivo homenaje a la infancia de los músicos más emblemáticos por el Día del Niño

La entidad destaca su misión de acompañar a los autores en todas las etapas de su desarrollo artístico, desde los primeros pasos hasta la consolidación profesional. La campaña también apunta a reconocer la permanencia del “niño interior” como una fuente inagotable de inspiración.

El homenaje se inscribe en una tradición institucional que cada año busca revalorizar el Día del Niño, no solo como efeméride, sino como oportunidad para proteger derechos, estimular vocaciones y mantener viva la dimensión lúdica y creativa de la cultura.

La trayectoria de SADAIC y su rol en la cultura nacional

Creada en 1936, SADAIC está integrada por autores y compositores argentinos de todos los géneros y estilos, con el objetivo de recaudar y distribuir los derechos por el uso de obras musicales, tanto del repertorio nacional como del extranjero que representa.

La sociedad también promueve actividades culturales, sociales y formativas, y sostiene una activa política de difusión del repertorio argentino. Con este homenaje audiovisual, reafirma su compromiso con la identidad musical del país, desde sus raíces hasta las nuevas generaciones que comienzan a soñar.