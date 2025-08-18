"Es violencia": la furia de Wanda Nara contra Icardi por lo que le hizo a sus hijas en el Día de las Infancias

La empresaria también cuestionó el accionar legal que permite que Icardi viaje sin restricciones. “¿Cómo puede salir del país como si nada si hace 10 meses no paga ni la obra social ni un peso de alimentos? ¿Qué clase de abogadas de familia le festejan a un padre semejante abandono?”, se preguntó.

En ese sentido, remarcó su compromiso con la familia del futbolista: “Yo seguiré ayudando a tu propia familia como hice siempre, que hay gente muy digna que no pide, pero que se pasan horas trabajando para no ganar ni en toda una vida lo que tiras en colegios de nenes que no son tu responsabilidad y lo hacés solo para seguir lastimando y denigrando a las tuyas”.

También aclaró cómo cubre los gastos escolares de sus hijos: “Para que sepan el pago del colegio de mis 3 hijos varones siempre salió de mi trabajo como agente y en Europa lo pagué muchas veces desde mi sociedad, de la cual soy socia única”.

Finalmente, cerró con una reflexión sobre el vínculo emocional entre Icardi y sus hijos: “Cuando los niños se alejan o deciden no ver ni escuchar, no lo hacen por la falta de pago, lo hacen por el abandono o remplazo, sumado a la humillación de ver festejos en redes a niños nuevos, pero a ellos en sus días nada”.

wanda nara descargo 1

wanda nara descargo 2

Wanda Nara sorprendió con un insólito reclamo a Mauro Icardi

Tras regresar de México, donde comenzó las grabaciones de la segunda temporada de Love is Blind (Netflix) junto a Darío Barassi, Wanda Nara no dudó en hacer declaraciones picantes sobre los distintos escándalos que la rodean. Entre ellos, volvió a apuntar contra Mauro Icardi.

Al ser abordada por varios cronistas de programas de espectáculos, entre ellos el de Puro Show (El Trece), la empresaria se refirió primero a su vínculo con L-Gante. Aclaró que siguen siendo amigos, que está soltera y enfocada en sus compromisos laborales.

Como era de esperarse, el nombre de Mauro Icardi apareció en la conversación. Wanda fue contundente al afirmar que sus hijas podrán visitar al padre “en cualquier lugar del mundo, pero no a Turquía”, siempre que él autorice la salida del país. La mención de la mudanza del futbolista en Estambul junto a la China Suárez llevó a Wanda a hablar sobre las pertenencias que quedaron en esa casa. “Yo me compré casi todo nuevo, mis hijos crecieron. Lo que quedó allá de ellos está hace un año, imaginate que los chicos crecieron, los talles ya no son los mismos”, deslizó, intentando mostrarse despreocupada.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando mencionó un objeto muy especial que aún no pudo recuperar de su antigua vivienda en Turquía. “Me gustaría por ejemplo tener mi copa del Bailando. Mi psicólogo me dice ‘no tendrás la copa pero quién te quita el orgullo de como argentina haberlo ganado’”, confesó.

Fue entonces cuando Wanda compartió la emoción que le genera recordar su paso por el reality italiano. “Porque yo lloro por mi copa y mi psicólogo me dice ‘Wanda, no podés ser tan hueca, ganaste con esa felicidad’”, expresó.