Política
Axel Kicillof
Obra pública
LEGISLATURA BONAERNSE

Axel Kicillof enviará un proyecto de ley para declarar la emergencia en obra pública

El Gobernador brindó una conferencia de prensa para anunciar la medida y volvió a responsabilizar al presidente Javier Milei por el "estado de abandono" en las rutas.

Leé también Kicillof acusó al Gobierno de difundir fake news: "Vamos a contestar en las urnas"
Kicillof acusó al Gobierno de difundir fake news: vamos a contestar en las urnas

“Vamos a enviar un proyecto de ley a la Legislatura para declarar la emergencia de la obra pública nacional en la provincia de Buenos Aires: el estado de abandono por su paralización está generando accidentes en las rutas, pérdidas para el erario público y deterioro en el bienestar de los bonaerenses”, sostuvo Kicillof al encabezar una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, junto a los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y de Economía, Pablo López.

_DSC0041

Al respecto, el gobernador señaló que “se va a solicitar a la Legislatura poder garantizar la seguridad en los casos en los que haya riesgos para la vida de las personas: vamos a pedir herramientas para continuar las obras, rescindirlas o recuperarlas desde la provincia”. “También se requerirá que nos faculte para profundizar los reclamos jurídicos por los perjuicios y fondos adeudados”, explicó.

Kicillof señaló que “desde el comienzo del Gobierno de Javier Milei hemos recibido los reclamos de todos los sectores damnificados: el estado actual de la obra pública detenida es crítico”. “En todos los municipios que visitamos nos reunimos con vecinos y vecinas que se organizan para reclamar por la falta de mantenimiento en las rutas nacionales”, agregó.

“Nunca en la historia argentina, más allá de que hubo muchos programas de ajuste, ocurrió que por dos años esté absolutamente paralizada toda la obra pública de orden nacional”, denunció Kicillof y manifestó: “Ya hemos hecho cinco reclamos ante la Corte Suprema de Justicia para la devolución de las deudas que el Gobierno de Milei tiene con la Provincia: ascienden a más de $12 billones, lo que representa casi 10 meses de recaudación”. “Con la apropiación de recursos que son de asignación específica, Milei está en un plan del desvío de fondos y de ilegalidad”, sostuvo.

Entre otras obras paralizadas, el gobernador puntualizó en la Autopista Presidente Perón, el dragado del Río Salado y los trabajos necesarios para recuperar y mejorar la infraestructura de la ciudad de Bahía Blanca. “Vuelvo a reclamar formalmente una reunión con el presidente Javier Milei para hablar del estado en el que están las obras en la provincia y los percances que esta situación les está generando a los bonaerenses”, afirmó.

“El Gobierno de la provincia de Buenos Aires va a hacer todos los esfuerzos para que Milei cumpla con sus obligaciones y, en caso de que insista en no hacerlo, no impida que nosotros podamos hacernos cargo de las obras”, concluyó Kicillof.

Acompañaron a Kicillof, la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.

