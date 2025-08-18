En vivo Radio La Red
Policiales
Colectivo
Tragedia
TRAGEDIA

Se subió al colectivo, pero nunca llegó a destino: la trágica muerte de Ana María Crasso

La jubilada de 82 años murió en un fatídico incidente con el colectivo en el que viajaba. El chofer fue detenido, mientras la Justicia investiga si hubo negligencia en el accidente.

Se subió al colectivo

La localidad bonaerense de Villa Celina, en el partido de La Matanza, fue escenario este domingo de un accidente fatal que conmocionó a la comunidad. Ana María Crasso, una jubilada de 82 años, perdió la vida tras ser atropellada por el mismo colectivo en el que viajaba cuando intentaba descender de la unidad. El conductor fue detenido y la Justicia investiga las circunstancias del hecho, caratulado como homicidio culposo.

El accidente que terminó en tragedia

El siniestro ocurrió alrededor de las 12:30 del domingo, en la esquina de Unanue y Culpina, a tan sólo 20 metros de la vivienda de la víctima. Según los testimonios recogidos, Crasso viajaba como pasajera en el interno 959 de la línea 143.

Al descender, perdió el equilibrio y cayó sobre la calzada, quedando en una posición de extrema vulnerabilidad. En ese momento, el chofer identificado como Rafael Marcelo Gómez, de 50 años, puso en marcha la unidad y embistió accidentalmente a la mujer, que quedó atrapada bajo las ruedas traseras del vehículo.

Los primeros en llegar al lugar fueron efectivos de la Comisaría Norte 7°, quienes constataron que la jubilada había quedado gravemente herida. Fue trasladada de urgencia al Hospital Balestrini, donde los médicos intentaron reanimarla, pero finalmente confirmaron su fallecimiento minutos más tarde.

hospital balestrini.webp

La víctima: una vecina muy querida

Ana María Crasso era una vecina conocida en Villa Celina. Su muerte generó una ola de dolor entre familiares y allegados. Vivía a pocos metros del lugar del accidente, lo que intensificó el impacto emocional en la comunidad.

Su hijo, Luis Oscar Fernández, fue quien notificó oficialmente a la policía el deceso de su madre cerca de las 14:30. “Era una mujer activa, independiente, que todavía salía sola y se manejaba en colectivo. No merecía terminar así”, dijo un allegado a la familia.

La detención del chofer

Tras el hecho, el chofer Rafael Marcelo Gómez fue detenido preventivamente. La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°13 del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo del fiscal José Luis Maroto, ordenó que la causa se recaratule como homicidio culposo y solicitó que Gómez quede bajo custodia hasta prestar declaración.

El colectivo, por su parte, fue secuestrado para pericias mecánicas y análisis técnicos que permitan reconstruir el siniestro. La Justicia busca determinar si el conductor arrancó el vehículo sin comprobar que la mujer había descendido por completo o si existió alguna imprudencia adicional.

Qué investigan los peritos

El fiscal Maroto ordenó la intervención de peritos accidentológicos para establecer con precisión cómo ocurrió el hecho. Entre las diligencias solicitadas se encuentran la revisión técnica del interno 959 de la línea 143; la declaración de testigos; el análisis de las cámaras de seguridad de la zona; y las pericias médicas sobre la causa de muerte de la víctima.

Uno de los puntos clave será definir si la jubilada perdió el equilibrio por un descuido personal o si el colectivo no estaba detenido de forma adecuada en el momento del descenso.

De confirmarse que el conductor no esperó el tiempo suficiente, la imputación por homicidio culposo podría robustecerse.

El impacto en Villa Celina

La noticia del accidente se expandió rápidamente en el barrio, generando indignación y tristeza. Vecinos de Villa Celina señalaron que la esquina de Unanue y Culpina es un punto habitual de ascenso y descenso de pasajeros y que muchas veces los colectivos no respetan las normas de seguridad básicas.

“Es una zona con adultos mayores que usan mucho el transporte público. Lo mínimo que esperamos es que los choferes tengan paciencia y se aseguren de que la persona esté a salvo antes de arrancar”, dijo un vecino en diálogo con la prensa.

El caso también reavivó las críticas hacia las condiciones del transporte público en el conurbano bonaerense, donde la frecuencia, el estado de las unidades y la capacitación de los choferes suelen ser ejes de discusión recurrente.

Qué puede pasar con el chofer

El delito de homicidio culposo, previsto en el artículo 84 del Código Penal, contempla penas de 1 a 5 años de prisión e inhabilitación especial para conducir. Sin embargo, la determinación final dependerá de las pruebas recabadas en la investigación.

Gómez deberá presentarse a declarar este lunes ante la UFIJ N°13. Su defensa podría argumentar que se trató de un accidente inevitable, mientras que la fiscalía buscará probar que existió imprudencia profesional al no verificar que la mujer había bajado completamente.

