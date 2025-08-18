Alerta naranja en el AMBA por lluvias intensas y vientos fuertes

SMN

En lo que respecta a la Ciudad de Buenos Aires, el martes presentará temperaturas con una mínima de 13°C y una máxima que no superará los 16°C. El cielo permanecerá cubierto, con chances de lluvia de entre el 40% y el 70%, acompañadas por ráfagas de viento de entre 42 y 59 km/h. La probabilidad de granizo en áreas puntuales tampoco está descartada.

El miércoles marcará el final del episodio, aunque todavía podrían registrarse chaparrones aislados durante la mañana. El viento será el protagonista en esa jornada, con ráfagas de hasta 59 km/h y un cambio de dirección hacia el oeste. Hacia la tarde, el tiempo tenderá a mejorar, aunque el descenso térmico y la nubosidad persistente seguirán presentes.

La secuencia comenzó a hacerse evidente el domingo, cuando el SMN difundió los primeros avisos, y el lunes ya se sintió con lluvias en buena parte de la provincia de Buenos Aires, con excepción del sudoeste. Localidades como San Nicolás, San Pedro, Zárate y Chacabuco permanecen bajo vigilancia por tormentas fuertes.

En paralelo, las provincias del noroeste argentino —Salta, Catamarca y Jujuy— se ven afectadas por la irrupción de viento Zonda, que incrementa los riesgos para la población y obliga a adoptar precauciones adicionales, como evitar actividades al aire libre y mantenerse alejado de estructuras inestables.

El pronóstico extendido para CABA muestra un panorama más alentador a partir del jueves 21: cielo parcialmente nublado, temperaturas entre 9°C y 19°C, y sin chances de lluvia. El viernes se mantendrán condiciones similares, mientras que el fin de semana se anticipa con nubosidad variable y registros térmicos que oscilarán entre los 7°C y 15°C, sin precipitaciones en el horizonte inmediato.

La alerta naranja, uno de los niveles más altos del sistema de advertencias, implica riesgo para la población, especialmente por anegamientos, caída de ramas, complicaciones en el tránsito y eventuales cortes de energía. Por ello, las autoridades insisten en la importancia de consultar las actualizaciones permanentes del SMN y tomar medidas de precaución hasta que el temporal cese.