Actualidad
Alerta
AMBA
SERVICIO METEOROLÓGICO

Alerta naranja en el AMBA por lluvias intensas y vientos fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por un fenómeno de ciclogénesis que afectará este martes al Área Metropolitana de Buenos Aires y a gran parte del centro y norte del país.

Alerta naranja en el AMBA por lluvias intensas y vientos fuertes

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesará este martes una situación meteorológica atípica para pleno invierno. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por lluvias fuertes, en el marco de un proceso de ciclogénesis que se intensificará durante la jornada y que tendrá impacto en gran parte del centro y norte del país.

Clima hoy en Buenos Aires:  alerta por frío extremo y lluvias fuertes

La advertencia comenzó a delinearse el fin de semana, cuando se anticipó la formación de un centro de baja presión que actuaría como motor de la inestabilidad. Ese fenómeno ya se manifestó el lunes con lluvias en provincias del centro y se consolidará este martes, con precipitaciones de intensidad variable, ráfagas de viento y actividad eléctrica.

SMN alerta naranja

En el AMBA, la jornada comenzará con alerta amarilla y tormentas aisladas desde la madrugada, que podrían sentirse con mayor fuerza en municipios como Luján y alrededores. Durante la mañana, las lluvias serán intermitentes, pero se espera que se tornen más persistentes con el correr de las horas. Para la tarde, la situación se agravará y el SMN prevé acumulados que en algunos sectores podrían superar los 80 milímetros, cifra que excede los valores medios del mes.

El escenario se replicará en distintas provincias, especialmente en el centro y norte de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y el sur de Misiones, de acuerdo con los reportes de Meteored. La combinación de aire cálido proveniente del norte y elevados niveles de humedad en las capas bajas de la atmósfera es la que disparó el desarrollo del sistema de baja presión que está detrás del temporal.

SMN

En lo que respecta a la Ciudad de Buenos Aires, el martes presentará temperaturas con una mínima de 13°C y una máxima que no superará los 16°C. El cielo permanecerá cubierto, con chances de lluvia de entre el 40% y el 70%, acompañadas por ráfagas de viento de entre 42 y 59 km/h. La probabilidad de granizo en áreas puntuales tampoco está descartada.

El miércoles marcará el final del episodio, aunque todavía podrían registrarse chaparrones aislados durante la mañana. El viento será el protagonista en esa jornada, con ráfagas de hasta 59 km/h y un cambio de dirección hacia el oeste. Hacia la tarde, el tiempo tenderá a mejorar, aunque el descenso térmico y la nubosidad persistente seguirán presentes.

La secuencia comenzó a hacerse evidente el domingo, cuando el SMN difundió los primeros avisos, y el lunes ya se sintió con lluvias en buena parte de la provincia de Buenos Aires, con excepción del sudoeste. Localidades como San Nicolás, San Pedro, Zárate y Chacabuco permanecen bajo vigilancia por tormentas fuertes.

En paralelo, las provincias del noroeste argentino —Salta, Catamarca y Jujuy— se ven afectadas por la irrupción de viento Zonda, que incrementa los riesgos para la población y obliga a adoptar precauciones adicionales, como evitar actividades al aire libre y mantenerse alejado de estructuras inestables.

El pronóstico extendido para CABA muestra un panorama más alentador a partir del jueves 21: cielo parcialmente nublado, temperaturas entre 9°C y 19°C, y sin chances de lluvia. El viernes se mantendrán condiciones similares, mientras que el fin de semana se anticipa con nubosidad variable y registros térmicos que oscilarán entre los 7°C y 15°C, sin precipitaciones en el horizonte inmediato.

La alerta naranja, uno de los niveles más altos del sistema de advertencias, implica riesgo para la población, especialmente por anegamientos, caída de ramas, complicaciones en el tránsito y eventuales cortes de energía. Por ello, las autoridades insisten en la importancia de consultar las actualizaciones permanentes del SMN y tomar medidas de precaución hasta que el temporal cese.

