Se supo el verdadero motivo de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi: "Tenía una relación con..."

Más adelante, Yanina Latorre sumó su mirada sobre el tema: "Él siempre se dio cuenta de que esto estaba pasando. Sospechaba. No tenía nada tangible". Ante la consulta de una de las angelitas sobre qué pruebas existían, Ángel respondió de manera contundente: "Fotos".

Finalmente, cuando le preguntaron quién sería el tercero en discordia, De Brito fue tajante: "No lo voy a decir yo. Yo no quiero meter más gente. Es alguien conocido, alguien del medio, que también es casado", cerró el conductor.

Embed

Gimena Accardi reveló cómo quedó su vínculo con Nico Vázquez después de la ruptura

A poco de haber anunciado su separación de Nico Vázquez, Gimena Accardi volvió de España, destino al que había viajado tras la repercusión mediática. En una charla con Lape Club Social Informativo (América TV), la actriz se mostró abierta a compartir cómo transita esta nueva etapa de su vida, luego de 18 años en pareja.

Interceptada por Martín Salwe en plena vía pública, Gimena reconoció que está atravesando días complejos, “como cualquiera que está atravesando una separación”. Al ser consultada sobre cómo se siente, respondió con cierta incertidumbre: “Qué sé yo, lo vamos a saber cuando pase el tiempo”.

Cuando el cronista quiso saber el motivo del viaje, la actriz explicó que fue “un poco de trabajo y un poco de vacaciones”, ya que estaba planeado desde antes. También admitió que ambos eran conscientes de que los rumores sobre Nico y sus compañeras de elenco podían surgir, y confirmó que el comunicado sobre la ruptura fue una decisión consensuada.

Además, sorprendió al contar que sigue en contacto con Vázquez. “Re hablamos. Imaginate, hay un montón de cosas para charlar todavía, un montón de cosas para organizar y todo”, reveló. En cuanto a su situación sentimental actual, fue clara: su corazón está “cerradísimo” respecto a conocer a alguien nuevo.

En ese momento, se animó a confesar que entre ellos “hay mucho amor”, lo que llevó a Salwe a preguntarle si existe la posibilidad de una reconciliación. Ante eso, Gimena dejó abierta la posibilidad con un enigmático “nunca se sabe”. ¿Será solo una pausa en la historia de amor?