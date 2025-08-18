Se supo el verdadero motivo de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi: "Tenía una relación con..."

Este lunes, Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) cuál fue el verdadero motivo detrás de la separación entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, una noticia que generó gran repercusión en el mundo del espectáculo.
La separación entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi suma un nuevo capítulo y Ángel de Brito reveló el verdadero motivo detrás de la ruptura.
"Nico Vázquez comprobó que Gimena Accardi tenía una relación con otra persona, no una relación casual, sino una relación que llevaba un tiempo largo. Lamento informarlo porque quiero mucho a los dos, esto se va a saber igual porque hay otros involucrados", comenzó diciendo el periodista.
De Brito profundizó en el contexto de la ruptura y explicó que, aunque la pareja ya venía atravesando una crisis desde hacía aproximadamente un año, hubo señales que despertaron las sospechas de Vázquez. "Ella contará con más detalle su historia también, porque involucra a los dos. Nico está muy enojado, porque vio lo que no quería ver, se enteró. Ellos venían mal igual hace como un año. En cierto momento del último año de crisis, empezó a notar otras cosas, que no eran de la crisis del desgaste. No voy a precisar las fechas, pero en determinado momento se dio cuenta de que había otra persona en la vida de Gimena", detalló.
Además, el conductor aseguró que "ella se lo admitió", confirmando que Accardi reconoció la relación ante Vázquez. "Esto es un secreto a voces", dijo de Brito, sugiriendo que el entorno ya estaba al tanto de la situación antes de que se hiciera pública.
Más adelante, Yanina Latorre sumó su mirada sobre el tema: "Él siempre se dio cuenta de que esto estaba pasando. Sospechaba. No tenía nada tangible". Ante la consulta de una de las angelitas sobre qué pruebas existían, Ángel respondió de manera contundente: "Fotos".
Finalmente, cuando le preguntaron quién sería el tercero en discordia, De Brito fue tajante: "No lo voy a decir yo. Yo no quiero meter más gente. Es alguien conocido, alguien del medio, que también es casado", cerró el conductor.
A poco de haber anunciado su separación de Nico Vázquez, Gimena Accardi volvió de España, destino al que había viajado tras la repercusión mediática. En una charla con Lape Club Social Informativo (América TV), la actriz se mostró abierta a compartir cómo transita esta nueva etapa de su vida, luego de 18 años en pareja.
Interceptada por Martín Salwe en plena vía pública, Gimena reconoció que está atravesando días complejos, “como cualquiera que está atravesando una separación”. Al ser consultada sobre cómo se siente, respondió con cierta incertidumbre: “Qué sé yo, lo vamos a saber cuando pase el tiempo”.
Cuando el cronista quiso saber el motivo del viaje, la actriz explicó que fue “un poco de trabajo y un poco de vacaciones”, ya que estaba planeado desde antes. También admitió que ambos eran conscientes de que los rumores sobre Nico y sus compañeras de elenco podían surgir, y confirmó que el comunicado sobre la ruptura fue una decisión consensuada.
Además, sorprendió al contar que sigue en contacto con Vázquez. “Re hablamos. Imaginate, hay un montón de cosas para charlar todavía, un montón de cosas para organizar y todo”, reveló. En cuanto a su situación sentimental actual, fue clara: su corazón está “cerradísimo” respecto a conocer a alguien nuevo.
En ese momento, se animó a confesar que entre ellos “hay mucho amor”, lo que llevó a Salwe a preguntarle si existe la posibilidad de una reconciliación. Ante eso, Gimena dejó abierta la posibilidad con un enigmático “nunca se sabe”. ¿Será solo una pausa en la historia de amor?