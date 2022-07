El Gobierno y las empresas de colectivos no llegaron a un acuerdo y se mantendrá el servicio reducido

Por lo tanto, adelantó que "no va a funcionar la totalidad del servicio, va a funcionar la mayor cantidad posible de colectivos", tras lo cual afirmó que "la situación no es homogénea en todas las empresas, algunas van a mejorar y otras no".

De parte del Gobierno informaron a Télam que hubo "un diálogo con buena predisposición de ambas partes" y que "se habló sobre el estado de situación, que forma parte del diálogo permanente que hay entre las cámaras y el Ministerio, ya que la situación lo amerita".

Desde la cartera que conduce Alexis Guerrera aseguraron además que se están buscando "las herramientas necesarias para que se pueda garantizar el servicio al usuario y no encuentre inconvenientes".

Participaron del encuentro el ministro Guerrera; el secretario de Transporte Interjurisdiccional, Marcos Farina; el subsecretario de Política Económica y Financiera, Carlos Vittor; y representantes de las cámaras del transporte urbano.

Los transportistas reclaman por el atraso en el pago de los subsidios, razón por la cual redujeron ayer sus frecuencias en un 50 por ciento, lo que hizo que miles de pasajeros de la zona del AMBA hicieran largas filas en las principales estaciones de colectivos y esperaron entre 40 y 50 minutos la llegada de las unidades, con el agravante de que muchos colectivos no se detenían al llegar cargados de pasajeros.