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El desgarrador llanto de Andrea del Boca en medio de su salida de Gran Hermano: "Nadie me va a..."

Andrea del Boca se quebró en Gran Hermano al recordar uno de los momentos más dolorosos de su vida, en medio de su inminente salida de la casa.

8 jul 2026, 18:58
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El desgarrador llanto de Andrea del Boca en medio de su salida de Gran Hermano: Nadie me va a...

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El desgarrador llanto de Andrea del Boca en medio de su salida de Gran Hermano: "Nadie me va a..."

Andrea del Boca vivió uno de los momentos más tristes desde su ingreso a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). En medio de su despedida de la casa, la actriz no pudo contener las lágrimas tras participar de una actividad que la llevó a recordar a su padre.

Este 8 de julio, Ángel de Brito confirmó la salida de la actriz del reality luego de que Santiago del Moro sorprendiera a los fanáticos del reality con un comunicado publicado en sus historias de Instagram. El anuncio puso fin a la polémica sobre la continuidad de la participante, de quien tanto se habló.

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Todo ocurrió durante la actividad semanal, cuando Del Boca fue invitada a recordar un lugar que marcó su vida. La actriz eligió hablar de los estudios donde trabajó por última vez junto a su padre, Nicolás del Boca, durante las grabaciones de Mamá Corazón, telenovela producida en 2015.

"Este lugar es muy especial porque fue acá donde trabajé por última vez con mi papá. Te fuiste por unas mierdas de personas. Y, aunque haya salido absolutamente absuelta, nadie me va a devolver a mi padre", gritó Andrea, visiblemente quebrada, al recordar el profundo dolor que le provocó el escándalo judicial vinculado a la producción de la telenovela, una causa por la que fue sobreseída en septiembre de 2025.

Qué dijo Santiago del Moro de la salida de Andrea del Boca

La salida de Andrea del Boca de Gran Hermano comenzó a tomar fuerza luego de un enigmático mensaje que Santiago del Moro publicó en sus redes sociales.

Sin revelar el nombre de la participante, el conductor anticipó que una de las figuras más cuestionadas de esta edición abandonaría la casa, lo que desató todo tipo de especulaciones entre los seguidores del reality. En su publicación, Del Moro expresó: “Me comunica el Big que esta noche seguramente una de las participantes más señaladas de esta edición dejará la casa”.

Minutos más tarde, el conductor volvió a pronunciarse y compartió una reflexión que muchos interpretaron como una señal sobre el delicado contexto que rodeaba la salida. “Después de todo lo que se dijo, después de tantas polémicas, nunca hay que olvidar que antes que un jugador siempre hay una persona. Así es la vida, así es Gran Hermano”, escribió, sin brindar mayores precisiones sobre la situación.

     

 

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