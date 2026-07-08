El desgarrador llanto de Andrea del Boca en medio de su salida de Gran Hermano: "Nadie me va a..."

Qué dijo Santiago del Moro de la salida de Andrea del Boca

La salida de Andrea del Boca de Gran Hermano comenzó a tomar fuerza luego de un enigmático mensaje que Santiago del Moro publicó en sus redes sociales.

Sin revelar el nombre de la participante, el conductor anticipó que una de las figuras más cuestionadas de esta edición abandonaría la casa, lo que desató todo tipo de especulaciones entre los seguidores del reality. En su publicación, Del Moro expresó: “Me comunica el Big que esta noche seguramente una de las participantes más señaladas de esta edición dejará la casa”.

Minutos más tarde, el conductor volvió a pronunciarse y compartió una reflexión que muchos interpretaron como una señal sobre el delicado contexto que rodeaba la salida. “Después de todo lo que se dijo, después de tantas polémicas, nunca hay que olvidar que antes que un jugador siempre hay una persona. Así es la vida, así es Gran Hermano”, escribió, sin brindar mayores precisiones sobre la situación.