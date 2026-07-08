Operaron a La Barby, la angelita de LAM, y habló desde la clínica tras la cirugía: "El médico me dijo..."

Esta no fue la primera vez que la panelista pasó por una cirugía de este tipo: tiempo atrás ya había sido operada de la otra cadera. En los últimos meses, sin embargo, el dolor se había vuelto cada vez más intenso, a tal punto que debió empezar a caminar con bastón para poder movilizarse.

Ahora le espera una etapa de reposo y rehabilitación que, según trascendió, la mantendrá alejada de la televisión y la radio durante aproximadamente un mes.

Cómo fue el violento ataque que sufrió La Barby a la salida de la radio

Meses atrás, La Barby fue víctima de un episodio inesperado y violento al salir de Radio Pop, donde participa en La Negra Pop junto a Elizabeth Vernaci.

A través de sus historias de Instagram, la panelista relató el ataque físico y verbal que sufrió por parte de un hombre que se encontraba en la vereda del estudio.

Todo comenzó cuando esta persona empezó a gritar desde afuera y, en el momento en que La Barby salió del edificio con una caja de pizzas, se produjo la agresión. El sujeto le pidió comida, pero ella explicó que no podía entregarla porque debía llevarla a otro lugar.

La negativa desató la furia del hombre, que pasó a insultarla y a remarcar su orientación sexual. Los agentes de seguridad de la emisora alertaron de inmediato a la policía, que llegó rápidamente y logró reducirlo.

"El señor ese me acaba de pegar, vino la policía y todo. Porque estaba en contra de que La Negra tuviera dos homesexuales con ella en el programa", expresó La Barby con angustia en sus redes sociales.

En el video que compartió, se ve al agresor esposado y rodeado de efectivos. Allí la panelista detalló: "Primero se acercó a la ventana y empezó a golpear. Yo salí con unas pizzas, me empezó a pedir pizza y no le podía dar porque era para un compromismo que tenía".

"Tenía una botella y me empezó a pegar y decir diez mil veces 'pu.. de mie...'. Acá estamos, con la policía varados", agregó en la grabación, todavía conmocionada por lo ocurrido en pleno día viernes.

Tras la intervención policial, La Barby permaneció unos minutos más en el lugar mientras el agresor era detenido y trasladado.