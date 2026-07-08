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Operaron a La Barby, la angelita de LAM, y habló desde la clínica tras la cirugía: "El médico me dijo..."

Tras ser operada, La Barby reapareció desde la clínica, contó cómo se siente y reveló la frase que le dijo el médico.

8 jul 2026, 18:10
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la barby
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Con la tranquilidad de haber dejado atrás una cirugía que la tenía preocupada, La Barby decidió mostrarse ante sus seguidores desde la clínica donde permanece internada. La angelita de LAM (América TV) fue sometida este lunes a una operación de cadera y, apenas pudo, grabó un video para contar cómo atravesó el proceso.

Desde la habitación, y todavía en las primeras horas de recuperación, la panelista se mostró aliviada por el resultado de la intervención. Con la voz entrecortada por la emoción, aseguró: "Acá estoy... en la clínica. La operación fue un éxito me dijo el médico. Estoy feliz".

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La Barby también se refirió a cómo fue evolucionando en las horas posteriores a la cirugía. Contó que ya empezó a recuperar algo de movilidad y no escatimó elogios para quienes la atendieron: "De a poco estoy moviendo un poco los pies, pero fue todo genial. Todos fueron un amor".

Respecto a los próximos días, adelantó que su estadía en la clínica se extenderá un poco más, ya que todavía debe permanecer bajo control médico. Al respecto, precisó: "Voy a estar internada en la clínica hasta el miércoles".

Esta no fue la primera vez que la panelista pasó por una cirugía de este tipo: tiempo atrás ya había sido operada de la otra cadera. En los últimos meses, sin embargo, el dolor se había vuelto cada vez más intenso, a tal punto que debió empezar a caminar con bastón para poder movilizarse.

Ahora le espera una etapa de reposo y rehabilitación que, según trascendió, la mantendrá alejada de la televisión y la radio durante aproximadamente un mes.

Cómo fue el violento ataque que sufrió La Barby a la salida de la radio

Meses atrás, La Barby fue víctima de un episodio inesperado y violento al salir de Radio Pop, donde participa en La Negra Pop junto a Elizabeth Vernaci.

A través de sus historias de Instagram, la panelista relató el ataque físico y verbal que sufrió por parte de un hombre que se encontraba en la vereda del estudio.

Todo comenzó cuando esta persona empezó a gritar desde afuera y, en el momento en que La Barby salió del edificio con una caja de pizzas, se produjo la agresión. El sujeto le pidió comida, pero ella explicó que no podía entregarla porque debía llevarla a otro lugar.

La negativa desató la furia del hombre, que pasó a insultarla y a remarcar su orientación sexual. Los agentes de seguridad de la emisora alertaron de inmediato a la policía, que llegó rápidamente y logró reducirlo.

"El señor ese me acaba de pegar, vino la policía y todo. Porque estaba en contra de que La Negra tuviera dos homesexuales con ella en el programa", expresó La Barby con angustia en sus redes sociales.

En el video que compartió, se ve al agresor esposado y rodeado de efectivos. Allí la panelista detalló: "Primero se acercó a la ventana y empezó a golpear. Yo salí con unas pizzas, me empezó a pedir pizza y no le podía dar porque era para un compromismo que tenía".

"Tenía una botella y me empezó a pegar y decir diez mil veces 'pu.. de mie...'. Acá estamos, con la policía varados", agregó en la grabación, todavía conmocionada por lo ocurrido en pleno día viernes.

Tras la intervención policial, La Barby permaneció unos minutos más en el lugar mientras el agresor era detenido y trasladado.

     

 

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