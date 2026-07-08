Inesperada renuncia de una figura de Olga en vivo: "No me gustan las..."

La emoción se hizo más evidente cuando habló de la relación con sus compañeros de piso. Con la voz quebrada, remarcó la buena química lograda pese a las diferencias generacionales: "Supimos conducir con Nacho un programa sin tener nada que ver uno con el otro. Con Luli nos llevamos 20 años, con Cami que empezó este año fluimos, y con todos". Desde las redes de OLGA compartieron un video con sus mejores momentos, y entre los comentarios se destacó el de Pedro Alfonso, quien le escribió: "Gracias por divertirnos tanto. Sos única".

¿Un momento de pánico al aire en Olga?

Un momento de tensión se vivió durante una transmisión en vivo de Olga, cuando Migue Granados y su equipo quedaron en medio de una situación inesperada que generó preocupación tanto dentro del estudio como entre quienes seguían el programa, mientras el ciclo se desarrollaba con normalidad desde su estudio en el barrio porteño de Palermo. De manera repentina, una camioneta que circulaba por la vía pública perdió el control, se desvió de su trayectoria y terminó subiéndose a la vereda, generando una escena que encendió las alarmas de todos los presentes.

El susto se agravó por la cercanía del vehículo con el estudio: la camioneta quedó a escasos metros del vidrio que separa la calle del espacio en el que se encontraban los conductores, y por muy poco el rodado no terminó impactando contra la estructura, lo que podría haber derivado en consecuencias mucho más graves. Migue Granados y el resto del equipo reaccionaron sorprendidos en el momento, y el episodio generó repercusión inmediata entre los seguidores del programa en redes sociales.