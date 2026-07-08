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Inesperada renuncia de una figura de Olga en vivo: "No me gustan las..."

Una conductora del famoso canal de streaming de Migue Granados decidió dar un paso al costado y dio los motivos.

8 jul 2026, 18:18
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Inesperada renuncia de una figura de Olga en vivo: No me gustan las...

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Después de varias semanas de versiones cruzadas sobre su continuidad, Paula Chaves confirmó este miércoles que deja Tapados de Laburo, el programa que conducía en OLGA junto a Nacho Elizalde, Luli González y Cami Fortunato. La conductora eligió los minutos finales de la emisión para despedirse con un mensaje cargado de emoción hacia sus compañeros, el canal y la audiencia.

Visiblemente movilizada, explicó que la decisión ya venía siendo evaluada desde hacía tiempo y que responde a nuevos proyectos y compromisos personales que asumirá en los próximos meses. "Hoy me despido, es algo que vengo pensando y que ya estaba medio hablado. La realidad es que no sé mucho qué decirles, solamente me sale decir la palabra 'gracias'", arrancó diciendo.

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Chaves recordó que sumarse al streaming fue un desafío grande para ella, ya que venía de la televisión tradicional y no sabía cómo la recibiría un público más joven. "Era algo nuevo y me daba miedo. Me supieron recibir, tuve momentos muy lindos y la pasé muy bien", reconoció, y agregó que dentro de OLGA encontró siempre buena onda: "No hay día que venga a trabajar de mal humor. Siempre que llego me reciben con amor".

Sobre los motivos concretos de su partida, la conductora fue clara: "Tengo muchos viajes por delante, no quiero fallar. Tengo un par de proyectos dando vuelta. Me da mucha pena irme". Aun así, dejó la puerta abierta a seguir ligada al canal más adelante y aclaró que su salida es puntual del ciclo que conducía.

La emoción se hizo más evidente cuando habló de la relación con sus compañeros de piso. Con la voz quebrada, remarcó la buena química lograda pese a las diferencias generacionales: "Supimos conducir con Nacho un programa sin tener nada que ver uno con el otro. Con Luli nos llevamos 20 años, con Cami que empezó este año fluimos, y con todos". Desde las redes de OLGA compartieron un video con sus mejores momentos, y entre los comentarios se destacó el de Pedro Alfonso, quien le escribió: "Gracias por divertirnos tanto. Sos única".

¿Un momento de pánico al aire en Olga?

Un momento de tensión se vivió durante una transmisión en vivo de Olga, cuando Migue Granados y su equipo quedaron en medio de una situación inesperada que generó preocupación tanto dentro del estudio como entre quienes seguían el programa, mientras el ciclo se desarrollaba con normalidad desde su estudio en el barrio porteño de Palermo. De manera repentina, una camioneta que circulaba por la vía pública perdió el control, se desvió de su trayectoria y terminó subiéndose a la vereda, generando una escena que encendió las alarmas de todos los presentes.

El susto se agravó por la cercanía del vehículo con el estudio: la camioneta quedó a escasos metros del vidrio que separa la calle del espacio en el que se encontraban los conductores, y por muy poco el rodado no terminó impactando contra la estructura, lo que podría haber derivado en consecuencias mucho más graves. Migue Granados y el resto del equipo reaccionaron sorprendidos en el momento, y el episodio generó repercusión inmediata entre los seguidores del programa en redes sociales.

     

 

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