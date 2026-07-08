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En la previa del fin de semana largo, el dólar mayorista bajó y frenó una seguidilla de tres subas consecutivas

La cotización oficial retrocedió este miércoles luego de varias jornadas en alza, aunque continúa cerca de sus máximos nominales. El mercado espera que el tipo de cambio vuelva a mostrar presión alcista durante julio.

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La cotización oficial retrocedió este miércoles luego de varias jornadas en alza. (Foto: archivo)

La cotización oficial retrocedió este miércoles luego de varias jornadas en alza. (Foto: archivo)

El dólar mayorista cerró este miércoles con una baja y dejó atrás una serie de tres jornadas consecutivas de aumentos. Pese a la corrección, la cotización continúa en niveles elevados y cerca de sus máximos históricos en términos nominales, en medio de un cambio de tendencia que comenzó a evidenciarse hacia fines de junio.

Leé también El dólar oficial volvió a subir y cerró por encima de los $1.500 por tercer día consecutivo
La cotización en el Banco Nación avanzó $10 y terminó en $1.510 para la venta. (Foto: archivo)

En el segmento oficial, el dólar mayorista finalizó la rueda en $1.488 para la venta, con una caída de $4,5 respecto del cierre anterior. En lo que va de la semana, el descenso acumulado fue de $0,5.

Luego de varios meses con escasas variaciones, las expectativas del mercado sobre la evolución del tipo de cambio comenzaron a ajustarse al alza.

El dólar mayorista finalizó la rueda en $1.488 para la venta, con una caída de $4,5 respecto del cierre anterior. (Foto: archivo)

El dólar mayorista finalizó la rueda en $1.488 para la venta, con una caída de $4,5 respecto del cierre anterior. (Foto: archivo)

En ese marco, la distancia respecto del límite superior de la banda cambiaria, ubicado en $1.816,64, alcanzó el 22,1%, el mayor nivel registrado en las últimas 11 ruedas.

Las expectativas para el dólar

Mientras la cotización al contado mostró una leve corrección, los contratos de dólar futuro reflejaron incrementos de hasta 0,2% durante la jornada.

Las proyecciones del mercado indican que el tipo de cambio mayorista podría ubicarse en torno a los $1.503 hacia el cierre de julio. Para diciembre, las estimaciones lo sitúan cerca de los $1.647,5.

En el mercado minorista, el dólar del Banco Nación permaneció sin cambios en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, su valor más alto desde el 24 de octubre de 2025.

El dólar del Banco Nación permaneció sin cambios en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta. (Foto: archivo)

El dólar del Banco Nación permaneció sin cambios en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta. (Foto: archivo)

Con esos niveles, el dólar tarjeta se ubicó en $1.969,5. Por su parte, el relevamiento realizado por el Banco Central entre entidades financieras arrojó una cotización promedio de $1.513,46 para la venta.

Cómo cerraron los dólares financieros

En la plaza financiera, el dólar contado con liquidación terminó la jornada en $1.565,73, mientras que el dólar MEP cerró en $1.529,19.

El dólar blue, en tanto, finalizó el día en $1.515 para la venta.

Los factores que podrían impulsar nuevas subas

Los analistas coinciden en que la reciente dinámica cambiaria responde principalmente a cuestiones estacionales y no a cambios en la política cambiaria.

En ese sentido, prevén que durante julio podría registrarse una suba moderada del tipo de cambio debido a una menor liquidación de divisas por parte del sector agroexportador, un aumento de las importaciones de energía y una mayor demanda de dólares vinculada al pago del aguinaldo y las vacaciones de invierno.

Además, sostienen que la cotización todavía tiene margen para recomponer parte del terreno perdido frente a la inflación después de varios meses en los que se mantuvo prácticamente estable.

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