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Disturbios en el Obelisco tras los festejos por Argentina: hubo enfrentamientos, detenidos y cortes de tránsito

Los incidentes comenzaron luego de un operativo para desalojar vendedores ambulantes en la zona del Obelisco. Hubo enfrentamientos con la Policía de la Ciudad, lanzamiento de botellas, dos detenidos y un nuevo corte sobre la avenida 9 de Julio.

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Los incidentes comenzaron luego de un operativo para desalojar vendedores ambulantes en la zona del Obelisco. (Foto: captura de pantalla)

Los incidentes comenzaron luego de un operativo para desalojar vendedores ambulantes en la zona del Obelisco. (Foto: captura de pantalla)
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Los incidentes comenzaron luego de un operativo para desalojar a vendedores ambulantes que comercializaban choripanes y otros productos en los alrededores del principal punto de concentración de los festejos.

Segun informaron fuentes de la Policía de la Ciudad, como saldo de los incidentes hubo 19 detenidos, 5 policías heridos, de los cuales 1 tuvo fractura de nariz y otro de brazo a raíz de elementos lanzados por los hinchas contra los efectivos en la etapa más dura de los enfrentamientos de las fuerzas de seguridad contra el grupo que se encontraba en las inmediaciones del Obelisco.

El comienzo de los disturbios

A partir de ese momento se registraron momentos de tensión entre manifestantes y efectivos policiales. Durante los enfrentamientos, varias personas arrojaron botellas de plástico y de vidrio contra los agentes y también contra vehículos que circulaban por el sector.

Frente a los ataques, los efectivos utilizaron escudos para protegerse mientras intentaban avanzar sobre la zona y recuperar el control del espacio público. El conflicto derivó en un nuevo corte de tránsito sobre la avenida 9 de Julio y en la intersección con la avenida Corrientes, una de las áreas más transitadas del centro porteño.

Con el correr de los minutos, la Policía de la Ciudad reforzó el operativo con la llegada de más efectivos y unidades especializadas. Entre los grupos desplegados se encontraban personal de infantería y divisiones de élite como el Grupo de Acción Motorizada (GAM) y la Unidad de Contención e Intervención Táctica (UCIT).

Además, se observó la presencia de personal motorizado en las inmediaciones del Ministerio de Salud, desde donde se coordinaban parte de las tareas para despejar el área y evitar que los incidentes se extendieran a otros sectores del centro porteño.

Las detenciones

En medio de los disturbios fueron detenidos al menos diecinueve personas. Uno de ellos fue trasladado con el torso desnudo mientras un grupo de familiares y allegados intentaba intervenir para evitar el procedimiento policial.

La situación generó complicaciones para automovilistas y pasajeros del transporte público, que quedaron varados en medio de los cortes y del operativo de seguridad desplegado en la zona. Las restricciones a la circulación afectaron distintos accesos al centro de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante varios minutos continuó el lanzamiento de botellas y otros objetos contra los efectivos, en un clima de tensión e incertidumbre para quienes permanecían en el lugar o intentaban atravesar el área afectada.

La Policía de la Ciudad continuó con el operativo con el objetivo de dispersar a la multitud y desalojar por completo la zona del Obelisco para restablecer la circulación y recuperar la normalidad en el centro porteño.

Córdoba reportó 30 detenidos durante los festejos por la clasificación argentina

Mientras en la Ciudad de Buenos Aires se registraban incidentes en las inmediaciones del Obelisco, el Ministerio de Seguridad de Córdoba informó que 30 personas fueron detenidas en distintos procedimientos realizados durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina.

Según precisó la cartera provincial, la Policía de Córdoba desplegó un operativo especial en la zona del Patio Olmos, donde se concentraron entre 15.000 y 20.000 personas para celebrar la clasificación. El dispositivo contó con más de 200 efectivos de distintas unidades tácticas y operativas, además de vallados perimetrales, controles para impedir el ingreso de bebidas alcohólicas y botellas de vidrio, y medidas preventivas sobre la red de trolebuses y estructuras de iluminación.

De acuerdo con el reporte oficial, durante la celebración se produjeron distintos hechos delictivos, entre ellos robos de teléfonos celulares y un asalto a una joyería de la zona. La situación derivó en corridas y disturbios que motivaron la intervención policial.

El Ministerio sostuvo que, durante los procedimientos para detener a los presuntos responsables, un grupo de personas agredió a los efectivos mediante el lanzamiento de botellas y otros objetos contundentes. Como resultado de los operativos realizados en la capital provincial fueron detenidas 17 personas.

A esos procedimientos se sumaron otras 13 detenciones registradas en diferentes localidades del interior provincial, lo que elevó a 30 el total de personas aprehendidas durante los festejos en toda Córdoba.

El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, respaldó el accionar policial y afirmó que la fuerza actuará con firmeza ante hechos de violencia. “Es y será inflexible con quienes quieran arruinar un festejo popular”, sostuvo.

Además, señaló: “Quien salga a festejar será acompañado y protegido; quien salga a cometer delitos o a provocar desmanes encontrará una respuesta firme del Estado dentro del marco de la ley”.

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